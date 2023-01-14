В Новосибирске задержали банду в балаклавах, похитивших человека

В Новосибирске задержали банду в черных масках, похитивших человека. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске задержали банду в черных масках, похитивших человека. Напомним, инцидент произошел в около дома на улице Охотской 14 января. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как к зданию подъезжает машина, из нее выходят люди в черной одежде и балаклавах, нападают на стоявших у ворот мужчин, избивают их, а одного затаскивают в автомобиль и уезжают.
— Похитителей задержали в районе ЖК «Дивногорский», — рассказал КП-Новосибирск источник.
Напомним, ранее в полиции сообщили, что все обстоятельства случившегося проверяются.
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