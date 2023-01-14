«Виним управляющую компанию»: в Новосибирске пенсионерка поскользнулась на льду и умерла

Погибшей Марии Мамаевой было 70 лет. Фото: предоставлено Андреем Мамаевым/скриншот

В Новосибирске 70-летняя пенсионерка поскользнулась во дворе многоэтажки и разбила голову. Три месяца родственники и врачи боролись за жизнь женщины. Спасти пенсионерку не удалось. Родные обвинили в случившемся управляющую компанию, но следователи их не поддержали. Дело возбуждать не стали. Подробности трагедии - в материале КП-Новосибирск.

УПАЛА ПО ПУТИ В БОЛЬНИЦУ

ЧП произошло 8 апреля 2021 года в Калининском районе. Ранним весенним утром Мария Мамаева отправилась в поликлинику. Врачи диагностировали у женщины рак печени, ей требовалась операция. В этот день Марии нужно было сдать дополнительные анализы.

Возле дома № 24/1 на улице Тюленина пенсионерка поскользнулась и упала. Невольными свидетелями трагедии стали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как пенсионерка рухнула и ударилась головой об асфальт. На помощь ей пришла стоящая неподалеку женщина. Она подошла к Марии Мамаевой и начала приводить ее в чувство, а затем вызвала скорую. Другие прохожие помогли пенсионерке дойти до ближайшей скамейки.

Пенсионерка поскользнулась и упала. Фото: скриншот из видео

- Меня в этот момент не было в городе. С мамой созвонились, но она не стала мне все объяснять - у нее болела голова. Позвонил сестре, и она мне передала историю про падение, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Мамаев, сын Марии Мамаевой. - Врачи сказали, что сразу после падения мама на полторы минуты впадала в кому.

На этом участке упала пенсионерка. Фото: предоставлено Андреем Мамаевым

Андрей нашел телефон старшего по дому, возле которого все произошло. Тот предоставил мужчине видеозапись. Посмотрев жуткие кадры, Андрей моментально вернулся в город.

Одежда женщины была в крови. Фото: предоставлено Андреем Мамаевым

- На видео попал момент, как моя мама сидит на скамейке и ждет врачей, а на заднем фоне работники управляющей организации посыпают то место песком, - уточняет сын умершей женщины. - Пока мама лежала в больнице, я узнал, кому принадлежит участок. Обещали разобраться. Меня несколько раз приглашали на встречу, но я не мог подойти. Никто не звонил и не спрашивал просто так, как мама себя чувствует.

«ТРАВМА ГОЛОВЫ ДАЛА О СЕБЕ ЗНАТЬ»

Мария Мамаева вернулась домой 28 апреля. Женщина была настолько слаба, что еле вставала. Могла дойти только до туалета и вернуться обратно к кровати. В выписке из больницы куча диагнозов: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом правых теменной, височной и затылочной костей… Ущерб здоровью медики расценили как тяжкий.

У Марии Мамаевой много травм. Фото: предоставлено Захаром Глушковым

- Врачи сказали, когда пациентка пойдет на поправку, нужно будет пройти обследование. Но лучше ей не становилось. Появились вспышки агрессии. Я не узнавал маму. Все из-за травмы, - вспоминает Андрей. - Мы вызывали домой врача, он выписывал лекарства, но мама порой отказывалась их пить. Приходилось подмешивать специально.

В июне Мамаеву снова госпитализировали. Только тогда Андрей узнал, что у самого близкого человека - рак, до того женщина скрывала все от детей.

- Опухоль начала расти. В больнице же ей кололи сильные антибиотики, и болезнь начала прогрессировать. Прооперировать ее в таком состоянии тоже не могли, потому что мама была слаба, - продолжает сын Марии Мамаевой. - 6 июля мамы не стало.

ВИНОВАТ РАК ИЛИ ПЕРЕЛОМ?

Андрей писал заявление в полицию на управляющую организацию - считал, что сотрудники виноваты в смерти его мамы: надо было лучше следить за своей территорией. А потом мужчина стал ждать результатов проверки следователей. И сильно удивился, когда ему пришел отказ в возбуждении уголовного дела. Как следует из постановления, причиной смерти женщины стал отек мозга, но не из-за падения, а из-за прогрессирования злокачественного образования в печени.

- Таким образом, между полученными 8 апреля травмами и наступлением смерти причинно-следственной связи нет, - резюмируют следователи. - Кроме того, в ходе проверки установлено, что отсутствует событие преступления. Дворник в 7 часов утра посыпал тротуар и пандус антигололедными средствами. Дополнительно он это сделал после падения Мамаевой.

СК отказал в возбуждении уголовного дела. Фото: предоставлено Андреем Мамаевым

Андрей решил, что заключение несправедливо, и подключил к делу своего юриста. Тот предъявляет претензии к выводам следователей.

- В экспертизе вопрос поставлен некорректно. Мы хотели бы узнать причинно-следственную связь между падением и причинением тяжкого вреда здоровью, в результате которого усугубилось течение хронического заболевания. А уже из-за усугубления наступила смерть. У пенсионерки была перспектива вылечиться и жить комфортно, но она погибла из-за травмы, - дал свою экспертизу КП-Новосибирск Захар Глушков, ведущий юрист правового центра «Алмаз». - Также следователями не был опрошен один из главных свидетелей - женщина, спасшая Мамаеву.

Сейчас Андрей вместе с юристом готовит обращение к Александру Бастрыкину, чтобы он взял дело на контроль.

ДРУГАЯ СТОРОНА

КП-Новосибирск дозвонилась до управляющей компании, чтобы узнать мнение администрации по данному поводу. Нас попросили отправить письменный запрос на почту. Как только придет ответ, мы его обязательно опубликуем.

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