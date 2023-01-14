«Сын задыхался, а его лечили от ОРВИ»: мать обвинила педиатра в распаде легкого у пятилетнего мальчика

Ребенку пришлось делать операцию и устанавливать дренажи. Фото: предоставлено мамой мальчика. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Татьяна из райцентра Купино обратилась за помощью в редакцию КП-Новосибирск: женщина уверяет, что ее пятилетний сын чуть не умер из-за ошибки педиатра. Со слов мамы, врач лечила ребенка от ОРВИ, когда у него гноилось легкое. КП-Новосибирск выяснила подробности случившегося.

- Денис* заболел накануне своего дня рождения: в воскресенье у него резко поднялась температура до 39. У сына не было сил даже поесть: он все время лежал, хотя обычно ни минуты не сидит - бегает, играет, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна, мама мальчика. - На следующее утро я вызвала на дом педиатра. Она осмотрела ребенка, сказала, что это ОРВИ. Велела пить те лекарства, которые я и так давала сыну, и подождать 3 - 5 дней.

Но Денису лучше не становилось: температура не спадала, появился сильный кашель.

- Ему было больно даже откашливаться, я снова обратилась к врачу - попросила, чтобы отправили на рентген легкого. Но врач мне сказала: «Какой снимок? Не выдумывайте!». Направление так и не дала. Сказала продолжать принимать те же лекарства, - описывает ситуацию Татьяна.

Тогда сибирячка сама повезла ребенка в приемный покой районной больницы, рассказала, какие у сына симптомы.

- Дежурный педиатр послушала Дениса, сказала, что ей не нравится правое легкое. Наконец-то сделали снимок: оказалось, что это пневмония, положили в больницу, - продолжает Татьяна. - Но сбить температуру так и не смогли. А через два дня сына со мной экстренно отвезли в Новосибирск. Врачи сказали, что у Дениса начался распад легкого.

Когда Дениса привезли в областную больницу, врачи ахнули: у ребенка в легком уже появился гной.

- У сына развился плеврит: пришлось делать операцию, ставить дренажи, чтобы убрать гной и все, что скопилось в легком. Денис ходил с ними две недели. И только когда легкое очистили, температура нормализовалась, - говорит Татьяна. - Врачи сказали, что еще два-три дня - и мой сын просто задохнулся бы из-за гноя.

В больнице мальчик провел месяц, сейчас он с мамой находится дома. И Татьяна намерена добиться, чтобы педиатра, которая осматривала Дениса, наказали.

- Я беседовала с заместителем главврача больницы, она в разговоре признала, что это была ошибка педиатра, - передает диалог Татьяна.

Женщина написала жалобу в минздрав. КП-Новосибирск обязательно напишет о результатах проверки.

*Имя ребенка изменено.

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