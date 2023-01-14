В Новосибирске следователи завели дело после гибели пенсионерки, поскользнувшейся во дворе

Пожилая женщина получила серьезные травмы. Фото: предоставлено Андреем Мамаевым/скриншот

Новосибирские следователи завели дело после смерти 70-летней Марии Мамаевой. Пожилая женщина поскользнулась возде дома и через 2 месяца умерла. В выписке из больницы куча диагнозов: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом правых теменной, височной и затылочной костей

Родные Марии Мамаевой винят в случившемся управляющую компанию: правы ли они, теперь разбираются следователи.

- Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей), - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

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