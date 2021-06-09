«Убили парня, убили»: в МВД прокомментировали видео, где якобы новосибирский СОБР защищает инспектора ГИБДД от мигрантов

В МВД прокомментировали видео, где якобы новосибирский СОБР защищает инспектора ГИБДД от мигрантов. Фото: стоп-кадр.

Тема с гаишником, случайно застрелившим 19-летнего парня под Новосибирском, получила очередной виток. В среду, 8 июня, в некоторых азербайджанских СМИ распространили видео о том, что представители их диаспоры попытались отомстить выпущенному из СИЗО инспектору Александру Гусеву. Однако их попытки жестко пресекли бойцы СОБР и во время задержания произошло еще одно убийство. За кадром автор видео говорит: «Убили парня, убили». Азербайджанский портал Kanal13 выложил об этом сюжет под названием «В России был убит еще один азербайджанец, наши соотечественники возмущены», который на Youtube посмотрели уже более 123 тысяч человек.

В то же время в пабликах во «Вконтакте» стало появляться это же видео якобы избиения инспектора, которое пресекает СОБР. Только авторы постов во «Вконтакте» утверждают, что убили именно сотрудника ГИБДД Александра Гусева, а не приезжего. Но и та, и другая версия оказалась — фейком. Об этом рассказал КП-Новосибирск адвокат инспектора:

— Мой подзащитный жив, никакого нападения вообще не было, это фейк, — прокомментировал КП-Новосибирск адвокат Александра Гусева Юрий Голубицкий.

Информацию об этом подтвердили и в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Представленная на видео информация не соответствует действительности , носит фейковый характер, — уточнили в ведомстве.

Более того, кадры оказались сняты даже не в России. На них — задержание убийцы девушки из казахстанского села Сарыколь.

Напомним, инцидент, всколыхнувший всю страну, случился 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области. Трое парней ехали на тонированной «Тойоте» из Томска в Новосибирск. Сотрудники ДПС сообщили, что попытались остановить автомобиль на дороге из-за тонировки стекол, но тот пролетел мимо них на высокой скорости, завязалась погоня. Инспекторы догоняли иномарку возле придорожной гостиницы. Парни из «Тойоты» попытались убежать, потом пытались оказать сопротивление полицейским, они говорили, что не видели погони. Инспектор ДПС Александр Гусев во время задержания нарушителей случайно выстрелил в голову одному из них — 19-летнему Векилу Абдулаеву. Врачи спасти парня не смогли. Гусева после этого поместили в СИЗО, но после распоряжения главы СК РФ Александра Бастрыкина выпустили под подписку о невыезде. А вот попутчиков Векила наоборот отправили в камеру за сопротивление и оскорбление полиции. Также выяснилось, что Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов могут быть замешены в деле о нападении на новосибирца в октябре 2020 года: парня сильно избили после того, как он сделал им замечание о парковке машины на газоне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раненый во время конфликта с экипажем ДПС водитель умер в больнице под Новосибирском

Информацию о смерти 19-летнего парня сообщили родственники (подробнее)

Стала известна причина остановки автомобиля, водителя которой ранил инспектор ДПС

Родственники пострадавшего 19-летнего парня утверждают, что конфликт произошел из-за тонировки (подробнее)

«Лежал, руки тянул»: что было после того, как полицейский выстрелил в нарушителя под Новосибирском

Очевидец рассказал КП-Новосибирск, что после ранения в голову молодой человек пытался встать (подробнее)

«Ты шмальнул в него!»: под Новосибирском офицер ДПС выстрелил нарушителю в голову

Инцидент произошел в Мошковском районе, когда мужчина пытался вырваться от сотрудников полиции (подробнее)

«Остановили из-за тонировки!»: друзья парня, застреленного сотрудником ДПС под Новосибирском, рассказали свою версию случившегося

Пассажиры раненого водителя утверждают, что гаишники вели себя агрессивно и не по уставу, а еще от них пахло алкоголем (подробнее).

В Новосибирске арестовали друга парня, случайно застреленного полицейским

Он был среди тех, кто оказал сопротивление инспекторам ДПС при задержании (подробнее).

Второго новосибирца, на глазах которого полицейский застрелил 19-летнего парня, арестовали

Он также оказал сопротивление гаишникам при задержании (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.