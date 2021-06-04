Полицейского, случайно застрелившего 19-летнего парня под Новосибирском, выпустили из СИЗО

Полицейского, застрелившего 19-летнего парня под Новосибирском, освободили. Фото: стоп-кадр.

В пятницу, 4 июня, инспектору ГИБДД, Александру Гусеву, который случайно застрелил при задержании 19-летнего Векила Абдулаева, изменили меру пресечения. Мужчину освободили из-под стражи. Такое поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

— По поручению Председателя Следственного комитета России следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в ГУ СК РФ.

Ранее сообщалось, что после инцидента, случившегося в Мошково 28 мая, инспектора ДПС задержали и поместили в СИЗО на 2 месяца. Однако в ГУ СК РФ поручили разобраться, на каком основании гаишника арестовали. Кроме того, в отношении сотрудников новосибирского СК, задержавших Гусева, организовали служебные проверки

Также сообщалось, что пассажиров «Тойоты», за рулем которой находился застреленный Векил, задержали. В отношении парней возбудили уголовное дело по статьям 318, 319 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти». Следователи установили, что они противились задержанию: дрались с полицейскими и оскорбляли их.

Ранее КП-Новосибирск писала, инцидент, всколыхнувший всю страну, случился 28 мая в Мошковском районе. В роковой день трое парней возвращались на автомобиле из Томска в Новосибирск. Сотрудники ДПС сообщили, что попытались тормозить автомобиль на дороге из-за тонировки стекол, но тот пролетел мимо них на высокой скорости. А вот пассажиры авто утверждали, они не заметили требований полиции и промчались мимо. Инспектор ДПС случайно выстрелил в голову 19-летнего Векила Абдулаева. Врачи спасти парня не смогли.

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