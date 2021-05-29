«Лежал, руки тянул»: что было после того, как полицейский выстрелил в нарушителя под Новосибирском

Парень попал в больницу в тяжелом состоянии. Фото: стоп-кадр с видеозаписи, сделанной очевидцами.

В Новосибирской области полицейский выстрелил в 19-летнего нарушителя. Судя по всему, офицер ДПС сам пришел в ужас от случившегося. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в Мошковскую районную больницу, пуля прошла с затылка и вышла в области рта. Врачи борются за его жизнь. Рассказываем, кто он такой, а также выясняем, что было до инцидента и сразу после выстрела.

— 28 мая около 22.00 водитель автомобиля «Тойота» не выполнил законное требование сотрудника ДПС об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение в сторону Новосибирска, — описывают предысторию ЧП в областном Главке МВД.

Экипаж погнался с беглецами, которые ехали в Новосибирск из Томска, и настиг их у придорожной гостиницы. Пассажиры выскочили из иномарки. По заявлению МВД, пытались удрать. А по кадрам видео понятно, что один из нарушителей оказался в руках полицейских, а двое других пререкались с правоохранителями, находясь рядом. И те, и другие не скупились на отборный мат. Офицер ДПС схватил еще одного буяна, и вскоре случилось непредвиденное.

— Вынул из кобуры свой табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, — сообщает областное Следственное управление СКР.

В сеть попало видео с этой стычки. Судя по крикам за кадром, снимал еще один лихач из той же машины. Видимо он же (либо его приятели) слили видео в сеть. Примечательно, что сам момент выстрела не снят на камеру, а скорее — вырезан из записи. Это позволяет думать, что там есть кадры, реабилитирующие (хотя бы частично) полицейского.

Но что было за несколько минут до этого?

— Я ехал со стороны Болотного по трассе. Еду потихонечку, подъезжаю к Мошково, спускаюсь в лог… Летит на всех парусах автомобиль патрульный, всех обгоняет по встречной полосе. Потом смотрю: впереди повернул к гостинице и кафе. Я подъехал. Смотрю, стоят две патрульные машины. Было четыре, или пять гаишников. Один чувак лежал на земле в крови, пытался подняться, руки тянул, но не давали ему встать, — рассказал КП-Новосибирск один из очевидцев. — Если б я потом не увидел в интернете, что в него стрельнули, я бы не знал об этом. Он был в сознании сто процентов и пытался встать. Похож был просто на избитого человека. Лежал, руки тянул. Один его придерживал, чтобы он не поднялся.

Но это только внешне ранение оставалось незаметным и крови было немного. Парня увезли в больницу. Его зовут Векил, 19 лет. В инстаграме — типичные признаки молодого мажора: машины, кальян. Друзья рассказывают, что Векил жил в Новосибирске:

— Спокойный, безобидный парень, вместе с отцом работал на рынке, — рассказали КП-Новосибирск они.

Пострадавшим оказался 19-летний парень по имени Векил. Фото: https://www.instagram.com/

Буквально перед самой трагедией Векил выложил сторис в инстаграм: вид из лобового стекла автомобиля, приятная музыка, дорога из Томска в Новосибирск. Почему парни в итоге решили удирать от гаишников,пока не понятно.

Есть информация, что представители диаспоры пытаются попасть в отдел полиции, чтобы разобраться во всем. Настроены эмоционально. Возле здания дежурят сотрудники Росгвардии, чтобы не допустить беспорядков.

Тем временем, если парень скончается в больнице, полицейскому грозит серьезный срок в колонии.

— Выстрел произошел, как понимаю, после того, как появление оружия не остановило нарушителей. При активном сопротивлении или агрессивном поведении со стороны правонарушителя, когда возникает реальная угроза жизни и здоровью сотрудника полиции, последний имеет право применить табельное оружие, предупредив предварительно об этом правонарушителя. Но тут речь о непроизвольном выстреле. И надо следователям ответить на вопрос: а точно он непроизвольный, или стал следствием грубого нарушения правил безопасности при обращении с оружием? Возможно, но почему патрон был в патроннике и оружие снято с предохранителя? Передернул затвор или затворную раму, в зависимости от использованного оружия, чтобы напугать? Вот от ответов на эти вопросы будет зависеть судьба инспектора, — прокомментировал новосибирский адвокат Дмитрий Смышляев.

Пока в СКР возбудили уголовное дело за «причинение тяжкого вреда по неосторожности» (максимальный срок — арест шесть месяцев) и «превышение должностных полномочий с применением насилия и оружия» (тут срок — до 10 лет).

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