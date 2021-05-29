«Ты шмальнул в него!»: под Новосибирском офицер ДПС выстрелил нарушителю в голову

Несмотря на выстрел в голову, мужчина остался жив. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирской области нарушитель получил пулю в голову, когда пытался отбиться от сотрудника ДПС. Паблик «АСТ-54» опубликовал видео с инцидентом, который произошел в Мошковском районе, когда сотрудники автоинспекции скручивали нарушителей.

Судя по кадрам, полицейские сначала пытались усадить в автомобиля одного мужчину, а затем один из сотрудников прижал к капоту его приятеля.

Примечательно, что момент выстрела не попал на видео, но есть кадры после ранения: мужчина сползает на землю, а из головы стекает кровь, он теряет сознание. Видно, что полицейский рядом с ним растерян.

- Ты шмальнул в него, дура! Ты его потушил! Вот она камера, - кричит один из нарушителей на полицейского.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области прокомментировала это так:

- 28 мая около 22.00 на 61 км автодороги Р-255 «Сибирь» водитель автомобиля Тойота не выполнил законное требование сотрудника дорожно-патрульной службы об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение в сторону Новосибирска. Сотрудники начали преследовать машину. Она через некоторое время свернула к придорожной гостинице и остановилась. Из машины выбежали несколько человек и попытались скрыться. Полицейские задержали одного из них, сопроводили его к патрульному автомобилю. В это время двое из скрывшихся вернулись и начали противодействовать сотрудникам, при этом один из них оказал активное физическое сопротивление. С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел.

Сотрудники сами вызвали скорую. Двое других нарушителей были доставлены в отдел. Состояние человека, в которого попал полицейский, тяжелое.

- Проводится служебная проверка, которая взята на контроль начальником ГУ МВД России по Новосибирской области. Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы, которыми возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», - добавляют в полиции.

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