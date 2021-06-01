Новосибирцы создали петицию и требуют освободить инспектора ДПС, застрелившего 19-летнего парня

Более тысячи новосибирцев подписала петицию в защиту инспектора ДПС. Фото: скриншот с видео/соцсети

Новосибирцы создали петицию на сайте Сhange.org, адресованную главному прокурору Новосибирска Роману Сиваку. Они требуют освободить инспектора ДПС, застрелившего 19-летнего парня.

— Давайте поможем Александру и его семье справиться с этим горем и обвинением в его сторону! — обратилась автор петиции Арина Шмерц. — Требуем тщательно провести расследование, привлечь водителя и пассажира к ответственности за препятствие задержания и оказание сопротивления сотруднику ДПС.

Обращение создано менее суток назад. За это время его подписали больше тысячи человек.

— Несправедливо наказывать сотрудника за выполнение своей работы, — высказывают свое мнение новосибирцы под петицией.

— Лично я сотрудников ДПС недолюбливаю, но в данной ситуации полностью согласен с тем, что они действовали правомерно.

— Я считаю Александра невиновным, он выполнял свою работу. Тем более часть видео вырезано.

Напомним, Напомним, трагедия произошла 28 мая. Известно, что в день ЧП трое молодых людей возвращались на автомобиле из Томска в Новосибирск. Сотрудники ДПС утверждают, что попытались тормозить автомобиль на дороге из-за тонировки стекол, но тот пронесся мимо них на высокой скорости. А парни из авто говорят, что не заметили требования гаишника остановиться и проехали мимо. В итоге при задержании инспектор ДПС выстрелил в голову 19-летнего парня. Спустя некоторое время он скончался в больнице На время следствия полицейский будет находиться под стражей в СИЗО.

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