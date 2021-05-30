«Все — из-за тонировки!»: друзья парня, застреленного сотрудником ДПС под Новосибирском, рассказали свою версию случившегося

Пассажиры иномарки рассказали свою версию трагедии. Фото: Игорь Николаев.

Инцидент, произошедший на автозаправке в Мошковском районе Новосибирской области, где инспектор ДПС применил табельное оружие и ранил задержанного водителя, продолжает набирать обороты. Пострадавший 19-летний Векул скончался в больнице от пулевого ранения в голову, а инспектор ДПС — под следствием, сейчас он в ИВС.

Корреспонденту «Комсомольской правды» удалось разыскать участников конфликта, которые рассказали нам свою версию случившегося.

«МЫ НИЧЕГО НЕ НАРУШАЛИ»

В день ЧП, 28 мая, трое молодых людей возвращались на автомобиле из Томска в Новосибирск.

За рулем иномарки находился ее хозяин, 19-летний Векул. Парни рассказали, что ездили в соседний регион за какими-то запчастями, готовили авто на продажу. По их словам, они все были абсолютно трезвые на обратном пути к дому.

А дальше версии правоохранителей и потерпевших расходятся. Сотрудники ДПС утверждают, что попытались тормознуть автомобиль на дороге, но тот пронесся мимо них на высокой скорости. А парни из авто говорят, что не заметили взмаха полосатого жезла гаишника и даже не ощутили никакого преследования с мигалками в последствии.

— Мы ехали из Томска с моим братом и другом. Решили по пути заехать на заправку в туалет. Я с Векилом ушел, а Руслан остался у машины. Потом вы видим, что резко затормозил экипаж ДПС, они стали скручивать Руслана и запихивать его в патрульную машину, мы тоже подбежали. Инспектор стал пинать стекло на нашем автомобиле, мы стали возмущаться. Руслан достал телефон и попытался снять весь этот беспредел. Гаишники стали вырывать у него мобильный и выкидывать. Тогда стал снимать уже я. Инспектор кулаком ударил брата, потом с ноги. Все это сопровождалось матом. Затем он, одной рукой держа Руслана, достал пистолет, перезарядил его. После отпустил Руслана и пошел к брату моему, начал его скручивать. Заломал Векила у машины с пистолетом в руках. Я уже понимаю, что это не шутки, все серьезно. Отвлекся на секунду, чтобы отключить телефон и вмешаться и слышу выстрел. Я увидел кровь и у меня сначала был шок, но я снова достал телефон и начал снимать, — рассказал КП-Новосибирск брат пострадавшего Илькин Исмаилов. Если верить его рассказу, то теперь понятно, почему видео с конфликтом парней и гаишников не полное и прерывается, самого момента выстрела на нем нет.

Инспектор ранил водителя в голову. Фото: скриншот с видео.

Парень также утверждает, что после выстрела ДПСники кинулись вызвать по телефону не скорую помощь, а подмогу в виде коллег.

— Я понял, что Векул истекает кровью, нужны врачи. Стал сам звонить в 112. Инспекторы не извинились, не пытались оказать помощь, они просто стали звонить другим полицейским, — добавляет Илькин, пассажир роковой «Тойоты».

«МЫ БЫЛИ ТРЕЗВЫЕ, А ОНИ…»

Другой участник конфликта, еще один пассажир иномарки Руслан Курбанов утверждает, что они вообще не поняли цель такого агрессивного напора полиции.

— Мы проехали пост и нас никто не остановил. Все началось на заправке, куда мы сами подъехали, ни от кого не убегая. Парни отошли, я стоял у машины. Неожиданно ко мне с мигалками подлетели гаишники, стали меня скручивать. Они не представились, не предъявили никакие удостоверения и вообще ничего не объясняли. Сразу стали орать, материться, пинать по машине. От полицейских, как мне показалось, пахло алкоголем, — вспоминает Руслан.

И друг и брат в один голос утверждают, что полицейский намеренно подставил пистолет к голове Викула. Сами парни были не вооружены. Они не отрицают, что огрызались, сопротивлялись и пытались выяснить причину конфликта. Добровольно садиться в патрульный автомобиль никто не хотел, «потому что мы не ощущали себя преступниками и злостными нарушителями». Говорят, что если бы их мирно пригласили составить протокол о каком-то нарушении, то они бы спокойно повиновались.

ПУЛЯ ЗА ТОНИРОВКУ

Родной дядя пострадавшего Векула уверен, что сотрудники ДПС явно превысили свои должностные полномочия. Мужчина настаивает на объективном расследовании дела, просит следователей изъять видеозаписи с камер на автозаправке, а также изучить видеорегистраторы патрульного авто.

— Нам только сейчас пояснили, что ребятам хотели предъявить нарушение правил тонировки. Я и не знал, что в России за такое можно расстреливать. Набросились, не представились по уставу, стреляли. Это разве нормально? Я хочу, чтобы следователи изучили все обстоятельства этого происшествия. Мы никак не собираемся вмешиваться в расследование, мы хотим справедливости. Тут не важно какой мы национальности. Завтра такие вот полицейские нападут на вас, на ваших детей и это страшно. Да, узнав о случившемся, об этой беде, в Мошково приехали знакомые, друзья и родственники Векила. Отец его прилетел из Грузии. Но мы тут не митингуем, — рассказал КП-Новосибирск дядя пострадавшего Асиф Юсубов.

19-летний Векил скончался в больнице. Фото: соцсети.

Источник в правоохранительных органах подтвердил КП-Новосибирск, что первоначальной причиной остановки «Тойоты» с молодыми людьми было нарушение правил тонировки.

А также, что инспектор ДПС старший лейтенант полиции Александр Гусев неоднократно предупреждал молодых людей о возможности применения табельного оружия, но выстрел произошел непроизвольно, когда полицейский загибал задержанному руки за спину.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отказались официально комментировать причину остановки «Тойоты», а также давать характеристику на инспектора, пистолет которого ранил водителя иномарки.

Следственным комитетом региона в настоящее время возбуждено сразу два уголовных дела по статьям «Причинение тяжкого вреда по неосторожности» и «Превышение должностных полномочий с применением насилия и оружия». Возможно, что из-за смерти пострадавшего одну из статей все-таки переквалифицируют на более тяжкую.

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