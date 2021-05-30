Стала известна причина остановки автомобиля, водителя которой ранил инспектор ДПС

Полицейский ранил в голову водителя иномарки. Фото: скриншот с видео.

Родной дядя пострадавшего Векиля, получившего пулю в голову из табельно пистолета сотрудника ДПС, рассказал КП-Новосибирск о причинах конфликта между его племянником и полицейскими.

— Нам только сейчас пояснили, что ребятам инспекторы хотели предъявить нарушение правил тонировки. Я и не знал, что в России за такое можно расстреливать. Набросились, не представились по уставу, били. Говорят, что их преследовали с мигалками по трассе, но парни, наверно, глухие и не слышали. Но самое интересное, что они ни от кого не скрывались, спокойно остановились у заправки и пошли в туалет,- рассказал КП-Новосибирск дядя пострадавшего Асиф Юсубов.

Официально МВД региона не комментирует обстоятельства данного инцидента.

Известно, что пострадавший парень находится в реанимации Мошковской районной больницы в бессознательном состоянии. Сегодня утром в регион из Грузии прилетел отец молодого водителя.

Напомним, инцидент со стрельбой произошел на трассе в Мошковском районе Новосибирской области 28 мая. По версии следствия, автопатруль ДПС преследовал, а затем остановил автомобиль с нарушителями, которые оказали сопротивление полицейским. Инспектор случайно нажал на курок и ранил в голову водителя иномарки.

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