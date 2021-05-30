Следственный комитет опроверг информацию о смерти раненого инспектором ДПС парня под Новосибирском

19-летний пострадавший находится в коме. Фото: соцсети.

Уже дважды за сутки СМИ сообщили о смерти 19-летнего Векиля, которого случайно ранил в голову при задержании сотрудник ДПС.

— На самом деле парень жив, но находится в крайне тяжелом состоянии, — сообщила помощник руководителя о СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

Эту информацию подтвердили и родственники пострадавшего.

— Он в коме, ему три часа делали операцию, поврежден мозг. Никаких благоприятных прогнозов врачи пока не дают, но мы надеемся на лучшее. Я не знаю, зачем его хоронят все раньше времени. Сегодня из Грузии прилетел отец, тут также собрались другие родственники и друзья Векиля. Никаких митингов и беспорядков мы не устраиваем. Мы хотим только объективного расследования, — рассказал КП-Новосибирск дядя пострадавшего Асиф Юсубов.

Напомним, вчера, 29 мая, стало известно, что при задержании автомобиля инспекторами ДПС на автозаправке в Мошковском районе был ранен 19-летний водитель автомобиля, который проигнорировал требование патруля об остановке. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «причинение тяжкого вреда по неосторожности» и «превышение должностных полномочий с применением насилия и оружия».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.