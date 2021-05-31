В Новосибирске арестован инспектор ДПС, застреливший 19-летнего парня

Инспектору ДПС, застрелившему 19-летнего парня, определили меру пресечения. Фото: стоп-кадр Фото: Никита МАНЬКО

В понедельник, 31 мая, в Центральном районном суде определили меру пресечения инспектору ДПС, застрелившему 19-летнего парня в автозаправке в Мошковском районе. Трагедия произошла 28 мая.

— На время следствия полицейский будет находиться под стражей в течение 2 месяцев, — рассказали КП-Новосибирск в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, инспектор ДПС применил табельное оружие и ранил задержанного водителя. Пострадавший — 19-летний Векул — скончался в больнице от пулевого ранения в голову.

Известно, что в день ЧП трое молодых людей возвращались на автомобиле из Томска в Новосибирск. За рулем был 19-летний Векул. Парни рассказали, что ездили в соседний регион за какими-то запчастями, готовили авто на продажу. По их словам, они все были абсолютно трезвыми.

А дальше версии правоохранителей и потерпевших расходятся. Сотрудники ДПС утверждают, что попытались тормозить автомобиль на дороге, но тот пронесся мимо них на высокой скорости. А парни из авто говорят, что не заметили требования гаишника остановиться и проехали мимо.

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