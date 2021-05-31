Специалисты объяснили эффект одного патрона в пистолете гаишника, который застрелил 19-летнего парня под Новосибирском

Внимательные зрители заметили, что обойма пустая. Фото: скриншот с видео.

Видео, как 38-летний старший лейтенант ДПС Александр Гусев случайно убил водителя «Тойоты» под Новосибирском, облетело все социальные сети и СМИ. Момент самого выстрела остался за кадром. Но есть съемка до и после. И внимательные зрители заметили, что после выстрела пистолет инспектора как будто бы стал пустым. Журналисты «Комсомольской правды» раскрыли загадку последнего патрона. Подробности — в нашем материале.

ПОГОНЯ: ВЕРСИЯ ПОЛИЦИИ

Свою версию того, как все произошло, полицейские рассказали в срочном донесении, которое после трагедии легло на стол начальнику областного главка Андрею Кулькову. В редакции КП-Новосибирск есть копия документа. В ней говорится, что в 21.40 патрульные заметили «Тойоту-Марк II» с тонированными стеклами, пытались ее остановить, водитель «требование не выполнил и увеличил скорость». Сотрудники ДПС кинулись в погоню. Машина привела их к кафе и придорожной гостинице, где припарковалась иномарка, «после чего из автомобиля выбежали три или четыре человека и попытались скрыться. Сотрудникам ДПС удалось задержать одного из скрывающихся, и при сопровождении его к патрульному автомобилю двое из скрывающихся вернулись для оказания помощи задержанному, оказывали сопротивление сотрудникам ДПС, хватали за форменное обмундирование старшего лейтенанта Гусева». Тот в ответ «обнажил свое табельное огнестрельное оружие и привел его в боевую готовность, при этом неоднократно предупредив о возможности его применения, после чего при применении физической силы, а именно загибы руки за спину, произошел непроизвольный выстрел в область головы задержанного».

ВЕРСИЯ ПАССАЖИРОВ «ТОЙОТЫ»

У молодых людей из «Тойоты» другой рассказ. Якобы спокойно ехали, никого не трогали, гаишника с жезлом на трассе не видели. К кафе решили свернуть, чтобы сходить в туалет. Туда направились водитель — 19-летний Векил — и его брат Илькин. А их друг Руслан остался у машины.

Пассажиры иномарки Руслан и Илькин. Фото: Дмитрий Николаев.

— Потом видим, что резко затормозил экипаж ДПС, сотрудники стали скручивать Руслана и запихивать его в патрульную машину, мы тоже подбежали. Инспектор начал пинать стекло на нашем автомобиле, мы стали возмущаться. Руслан достал телефон и попытался снять весь этот беспредел. Гаишники стали вырывать у него мобильный и выкидывать. Тогда стал снимать уже я. Инспектор ударил моего брата кулаком, потом — с ноги. Все это сопровождалось матом. Затем он, одной рукой держа Руслана, достал пистолет, перезарядил его. После отпустил Руслана и пошел к моему брату, начал его скручивать. Заломал Векила у машины с пистолетом в руках. Я уже понимаю, что это не шутки, все серьезно. Перестал снимать и попытался вмешаться. И вдруг выстрел! Я увидел кровь, и у меня сначала был шок, но я снова достал телефон и продолжил снимать, — рассказал КП-Новосибирск брат погибшего парня Илькин Исмаилов.

СКОЛЬКО БЫЛО ВЫСТРЕЛОВ?

Несмотря на такое разное описание ситуации и самого конфликта, и та и другая сторона сходятся в одном: никакой погони со стрельбой не было. А это значит, что в магазине пистолета у гаишника Гусева должны были быть на месте все патроны. Но внимательные зрители рассмотрели на кадрах видео пустую обойму пистолета.

— Видно, что пистолет встал на затворную задержку после последнего выстрела. Похоже, парни убегали на машине и для остановки было применено оружие. А дальше уже пошло сопротивление сотрудникам, — написал в комментариях в соцсетях Василий Стащак. И таких рассуждений много.

Неполное видео с отсутствием самого момента ранения заставляет некоторых фантазировать на предмет того, что же осталось за кадром.

— Похоже, что гаишник расстрелял в пацанов всю обойму, но попасть не мог. Или для устрашения стрелял мимо. А последний был контрольным — в голову, — рассуждает в интернете читатель Илья Морозов.

Но официально все участники конфликта заявляют: выстрел был только один.

А ГДЕ ЖЕ ТОГДА ПАТРОНЫ?

Оружие, из которого был убит 19-летний водитель, следователи уже передали на экспертизу.

Почему могло показаться, что в обойме пистолета Макарова был последний патрон, нам прокомментировал экс-сотрудник МВД, попросивший об анонимности.

— Перед каждой сменой инспектор получает оружие с восемью патронами в обойме. После дежурства сдает в оружейную комнату, где все четко проверяется: исправность, наличие патронов и так далее. Если что-то не так, будет назначена серьезная служебная проверка, — прокомментировал КП-Новосибирск бывший полицейский.

Это дает основание полагать, что при выходе на служебную смену у Гусева было восемь патронов и исправный пистолет.

А тот факт, что пистолет встал в режим затворной задержки после выстрела, что многие и заметили на видео, объясняется достаточно просто.

— Скорее всего, во время потасовки по оружию был произведен удар, и его переклинило, перекосило затворную раму, поэтому он и встал на затворную задержку. Думаю, кто-то из парней ударил по ПМ, — считает наш эксперт.

Брат погибшего рассказывал корреспондентам КП-Новосибирск, что вмешался в процесс задержания Векила, когда увидел пистолет в руках гаишника. Возможно, именно в тот самый момент, оставшийся за кадром его видео, парень пытался защитить родственника и выбить из рук полицейского оружие.

— В табельном пистолете, поступившем на экспертизу, было семь патронов. Обойму никто не расстреливал. Был только один выстрел, — добавил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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