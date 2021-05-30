Врачи не смогли спасти парня, в которго выстрелил гаишник. Фото: стоп-кадр/соцсети.

Под Новосибирском погоня гаишников за «Тойотой» с тонированным стеклами закончилась потасовкой и гибелью 19-летнего водителя Векила Абдуллаева. О том, что он скончался, стало известно вечером 30 мая. Что известно о громком конфликте и почему вообще сотрудники пытались остановить иномарку? Корреспонденты КП-Новосибирск собрали самое главное по этой теме.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Вечером в пятницу, 28 мая, он вместе с двумя друзьями возвращался на машине из Томска, где заказал для нее запчасти. Уже в Новосибирской области «Тойоту» заметил экипаж ДПС. А дальше версии расходятся: гаишники говорят, что велели водителю остановится. Тот проигнорировал и патруль бросился в погоню.

— Когда я подъезжал к райцентру Мошково, увидел, как летит на всех парусах автомобиль патрульный, всех обгоняет, летел по встречной полосе. Потом смотрю: впереди повернул к гостинице и кафе, — рассказал «Комсомолке» очевидец погони.

Парни из авто уверяют, что не заметили взмаха полосатого жезла и даже не ощутили никакого преследования с мигалками, что, конечно, странно. Действительно остановились у кафе, чтобы зайти в туалет.

— Я с Векилом ушел, а Руслан остался у машины, — рассказал КП-Новосибирск брат пострадавшего Илькин Исмаилов. — Потом вы видим, что резко затормозил экипаж ДПС, они стали скручивать Руслана и запихивать его в патрульную машину, мы к ним подбежали. Инспектор стал бить стекло на нашем автомобиле, мы стали возмущаться. Руслан достал телефон и попытался снять весь этот беспредел. Гаишники стали вырывать у него мобильный и выкидывать. Тогда стал снимать уже я.

ПОЧЕМУ НА ВИДЕО НЕ ПОПАЛ ВЫСТРЕЛ?

Это видео уже посмотрела почти вся страна. На кадрах парни сопротивляются гаишникам, не хотят садиться в патрульную машину. Матом кроют и те и другие. Потом съемка прерывается. И зритель уже видит, как один из парней — тот самый молодой водитель Векил - сползает с капота машины, изо рта у него бежит кровь. Над ним стоит растерянный сотрудник ДПС, в руке - пистолет...

— Ты шмальнул в него, дура! Ты погасил его! Вот камера! — орет оператор.

— Когда полицейский заломал Векила у машины с пистолетом в руках, я уже понял, что это не шутки, все серьезно. Отвлекся на секунду, чтобы отключить телефон и вмешаться, и как раз произошел выстрел. Его я не заснял. Когда увидел кровь, у меня сначала был шок, но я снова достал телефон и начал снимать, — рассказывает Илькин.

И он, и Руслан утверждают, что почувствовали от гаишников во время борьбы запах алкоголя.

Векилу было 19 лет. Фото: соцсети.

ВЕРСИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Но следователи официально это не комментируют. А потасовку гаишника с парнями из «Тойоты» описывают так:

— Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами. После чего, вынул из кобуры свой табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок, — говорит Екатерина Петрушина, и.о. старшего помощника руководителя СКР по Новосибирской области.

ПОЧЕМУ ИВС ОХРАНЯЕТ ОМОН?

Гаишника тут же задержали. Но ИВС, куда его поместили, пришлось охранять ОМОНу. На защиту парней из «Тойоты» встали земляки — из Азербайджана. Через день, правда, эмоции стихли.

— Мы не митингуем, но конечно возмущены. Узнав о случившемся, об этой беде, в Мошково приехали знакомые, друзья и родственники Векила. Отец его прилетел из Грузии. Нам только сейчас пояснили, что ребятам хотели предъявить нарушение правил тонировки. Я и не знал, что в России за такое можно расстреливать. Набросились, не представились по уставу, стреляли. Это разве нормально? Завтра такие вот полицейские нападут на вас, на ваших детей и это страшно, — говорит дядя Векила Асиф Юсубов.

ВОДИТЕЛЬ УМЕР

За жизнь парня врачи боролись два дня. Ранение было серьезное — пуля попала в затылок и вышла через рот. В воскресенье вечером стало известно, что Векил умер. Полицейскому грозит до 10 лет колонии — за «превышение должностных полномочий» и «причинение смерти по неосторожности».

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