Мать гаишника, который под Новосибирском застрелил водителя, оказалась медсестрой — она пыталась спасти жертву сына

Мама гаишника работает в Мошковской больнице. Фото: скриншот с видео/соцсети

Небольшой районный поселок Мошково под Новосибирском до сих пор не может прийти в себя после трагедии на трассе. За несколько дней населенный пункт превратился в настоящий улей, где уже, наверное, каждый житель знает о конфликте молодых парней на «Тойоте» с экипажем ДПС.

Сразу после ЧП раненого водителя иномарки доставили в местное отделение районной больницы. По воле судьбы в этот день в хирургии работала мать 38-летнего гаишника Александра Гусева, того самого, который выпустил пулю в 19-летнего водителя «Тойоты». Любовь Гусева — медсестра.

— Парня оперировали три часа, состояние его было крайне тяжелое. Находился на грани жизни и смерти. После хирургического вмешательства он был все время в коме, не приходил в сознание. Родственникам сказали готовиться к худшему, — рассказал КП-Новосибирск сотрудник Мошковской больницы, попросивший об анонимности.

Вскоре у дверей реанимационной палаты появилась мать пострадавшего Векила. Женщина была убита горем.

— Без слез было невозможно смотреть на происходящее. Обе женщины — матери, плачут и молятся за здоровье парня. Медсестра не отходила от него ни на шаг. Конфликтов в отделении между ними никаких не было. Цель-то у них была одна у обеих, чтобы парень выжил. Все же понимали, что если умрет, то уголовная статья станет более тяжкой, сына медсестры посадят. Но кто-то все-таки неосторожно сказал Любови, что она вырастила убийцу. Конечно, морально трудно все это переживать и видеть, потому что по сути матери то тут не при чем, они такие же жертвы обстоятельств, — признался КП-Новосибирск персонал медицинского учреждения.

Медсестра с сегодняшнего дня взяла отпуск. Фото: Анна ПАШАГИНА

Врачи действительно изо всех сил пытались сохранить Векилу жизнь, но ранение было слишком серьезным: поврежден мозг и потеряно много крови. Днем, 30 мая, 19-летний пациент скончался.

Сейчас родственники погибшего заняты организацией похорон. По предварительной информации, родители парня хотят транспортировать его тело в Грузию, где проживал отец.

Любовь Гусева не смогла выдержать эмоционального напряжения. Женщина с сегодняшнего дня официально пошла в отпуск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все — из-за тонировки!»: друзья парня, застреленного сотрудником ДПС под Новосибирском, рассказали свою версию случившегося

Пассажиры раненого водителя утверждают, что гаишники вели себя агрессивно и не по уставу, а еще от них пахло алкоголем (подробнее).

Раненый во время конфликта с экипажем ДПС водитель умер в больнице под Новосибирском

Информацию о смерти 19-летнего парня сообщили родственники (подробнее).

Стала известна причина остановки автомобиля, водителя которой ранил инспектор ДПС

Родственники пострадавшего 19-летнего парня утверждают, что конфликт произошел из-за тонировки (подробнее)

«Лежал, руки тянул»: что было после того, как полицейский выстрелил в нарушителя под Новосибирском

Очевидец рассказал КП-Новосибирск, что после ранения в голову молодой человек пытался встать (подробнее)

«Ты шмальнул в него!»: под Новосибирском офицер ДПС выстрелил нарушителю в голову

Инцидент произошел в Мошковском районе, когда мужчина пытался вырваться от сотрудников полиции (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.