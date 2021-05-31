Мать гаишника, который под Новосибирском застрелил водителя, оказалась медсестрой — она пыталась спасти жертву сына

Мама гаишника работает в Мошковской больнице. Фото: скриншот с видео/соцсети
Небольшой районный поселок Мошково под Новосибирском до сих пор не может прийти в себя после трагедии на трассе. За несколько дней населенный пункт превратился в настоящий улей, где уже, наверное, каждый житель знает о конфликте молодых парней на «Тойоте» с экипажем ДПС.
Сразу после ЧП раненого водителя иномарки доставили в местное отделение районной больницы. По воле судьбы в этот день в хирургии работала мать 38-летнего гаишника Александра Гусева, того самого, который выпустил пулю в 19-летнего водителя «Тойоты». Любовь Гусева — медсестра.
— Парня оперировали три часа, состояние его было крайне тяжелое. Находился на грани жизни и смерти. После хирургического вмешательства он был все время в коме, не приходил в сознание. Родственникам сказали готовиться к худшему, — рассказал КП-Новосибирск сотрудник Мошковской больницы, попросивший об анонимности.
Вскоре у дверей реанимационной палаты появилась мать пострадавшего Векила. Женщина была убита горем.
— Без слез было невозможно смотреть на происходящее. Обе женщины — матери, плачут и молятся за здоровье парня. Медсестра не отходила от него ни на шаг. Конфликтов в отделении между ними никаких не было. Цель-то у них была одна у обеих, чтобы парень выжил. Все же понимали, что если умрет, то уголовная статья станет более тяжкой, сына медсестры посадят. Но кто-то все-таки неосторожно сказал Любови, что она вырастила убийцу. Конечно, морально трудно все это переживать и видеть, потому что по сути матери то тут не при чем, они такие же жертвы обстоятельств, — признался КП-Новосибирск персонал медицинского учреждения.
Медсестра с сегодняшнего дня взяла отпуск.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Врачи действительно изо всех сил пытались сохранить Векилу жизнь, но ранение было слишком серьезным: поврежден мозг и потеряно много крови. Днем, 30 мая, 19-летний пациент скончался.
Сейчас родственники погибшего заняты организацией похорон. По предварительной информации, родители парня хотят транспортировать его тело в Грузию, где проживал отец.
Любовь Гусева не смогла выдержать эмоционального напряжения. Женщина с сегодняшнего дня официально пошла в отпуск.
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