Раненый во время конфликта с экипажем ДПС водитель умер в больнице под Новосибирском

Водитель скончался в Мошковской больнице. Фото: соцсети.

19-летний Векил, раненый инспектором ДПС во время задержания в Мошковском районе скончался в больнице.

— Теперь это точная информация. Мы не можем сдержать слез. Это трагедия для нашей семьи, — сообщил КП-Новосибирск родной дядя Векиля Асиф Юсубов.

Трагедия с участием гаишников произошла 28 мая под Новосибирском в Мошковском районе области. Молодые люди возвращались из Томска и сделали остановку на автозаправочной станции. В это время к ним подъехали патрульные ГИБДД и в грубой форме стали заталкивать ребят в служебный автомобиль. Один из инспекторов подставил к голове водителя, 19-летнего Векиля табельный пистолет. По версии следствия, оружие неожиданно выстрелило в момент, когда гаишник заламывал задержанному руки.

Родственники погибшего парня рассказали КП-Новосибирск, что у сотрудников ДПС возникли вопросы по нарушению правил тонировки автомобиля. Якобы на трассе парней пытались остановить, но они проигнорировали требование и умчались дальше. Полицейские устроили погоню за "Тойотой", а когда настигли нарушителей, те оказали им сопротивление.

Между тем, у пассажиров иномарки совсем другая версия произошедшего. Парни утверждают, что за ними никто не гнался, а от гаишников пахло алкоголем.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела: по статьям «Причинение тяжкого вреда по неосторожности» и «Превышение должностных полномочий с применением насилия и оружия». Возможно, что сейчас в связи со смертью потерпевшего, одну из статей все-таки переквалифицируют.

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