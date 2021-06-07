Друг убитого гаишником нарушителя стал подозреваемым в деле о вымогательстве в Новосибирске

Руслана Курбанова — друга убитого новосибирским полицейским нарушителя — подозревают в вымогательстве, избиении и угрозой убийством. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Руслана Курбанова — друга убитого новосибирским полицейским нарушителя — подозревают в вымогательстве, избиении и угрозе убийством. Напомним, сейчас он и еще один попутчик застреленного 19-летнего Векула Абдуллаева, арестованы за применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление полицейских. Под стражей они будут находиться два месяца. А тем временем Руслана Курбанова увидел по телевизору и опознал житель Новосибирска, которого 8 октября 2020 года ограбили.

— По данным следствия, Курбанов вымогал деньги у 35-летнего мужчины. Он несколько раз нанес ему множественные удары в область головы и лица, угрожал убийством, — пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. Другие подробности этого дела пока не известны.

Напомним, трагедия с участием гаишников произошла 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области. Молодые люди возвращались из Томска, когда их остановил экипаж ГИБДД. Встретив со стороны парней сопротивление, один из инспекторов достал табельный пистолет. По версии следствия, оружие неожиданно выстрелило в момент, когда гаишник заламывал 19-летнего задержанному Векилу руки. Молодой человек скончался в больнице от ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раненый во время конфликта с экипажем ДПС водитель умер в больнице под Новосибирском

Информацию о смерти 19-летнего парня сообщили родственники (подробнее)

Стала известна причина остановки автомобиля, водителя которой ранил инспектор ДПС

Родственники пострадавшего 19-летнего парня утверждают, что конфликт произошел из-за тонировки (подробнее)

«Лежал, руки тянул»: что было после того, как полицейский выстрелил в нарушителя под Новосибирском

Очевидец рассказал КП-Новосибирск, что после ранения в голову молодой человек пытался встать (подробнее)

«Ты шмальнул в него!»: под Новосибирском офицер ДПС выстрелил нарушителю в голову

Инцидент произошел в Мошковском районе, когда мужчина пытался вырваться от сотрудников полиции (подробнее)

«Остановили из-за тонировки!»: друзья парня, застреленного сотрудником ДПС под Новосибирском, рассказали свою версию случившегося

Пассажиры раненого водителя утверждают, что гаишники вели себя агрессивно и не по уставу, а еще от них пахло алкоголем (подробнее).

В Новосибирске арестовали друга парня, случайно застреленного полицейским

Он был среди тех, кто оказал сопротивление инспекторам ДПС при задержании (подробнее).

Второго новосибирца, на глазах которого полицейский застрелил 19-летнего парня, арестовали

Он также оказал сопротивление гаишникам при задержании (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.