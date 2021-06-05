Второго новосибирца, на глазах которого полицейский застрелил 19-летнего парня, арестовали

В Новосибирске арестовали еще одного друга застреленного при задержании 19-летнего парня. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

В субботу, 5 июня, в Центральном районном суде избрали меру пресечения еще одному другу 19-летнего парня, случайно застреленного инспектором ГИБДД под Новосибирском Руслана Курбанова арестовали на два месяца. Его обвиняют в «Применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов» и «Оскорблении представителя власти».

— Он будет находиться под стражей до 4 августа 2021 года, - сообщили в Центральном районном суде.

Столько же под стражей будет находиться и еще один друг умершего парня - Илькин Исмаилов. Оба они могут обжаловать решение суда в течение 10 дней.

Напомним, трагедия, произошедшая на трассе в Мошковском районе Новосибирской области 28 мая, всколыхнула всю страну. Конфликт между компанией молодых людей на белой «Тойоте» и экипажем ГИБДД на автозаправке закончился случайным выстрелом из табельного пистолета и смертью 19-летнего Векила Абдуллаева. Суд сначала арестовал 38-летнего гаишника Александра Гусева, предъявив ему обвинение в превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности. Однако потом его выпустили под подписку о невыезде.

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