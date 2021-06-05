В Новосибирске арестовали друга парня, случайно застреленного полицейским

Илькин Исмаилов под стражей будет находиться два месяца. Фото: Управления Судебного департамента в Новосибирской области

В субботу, 5 июня, в Центральном районном суде Новосибирска избрали меру пресечения Илькину Исмаилову. Его обвиняют сразу по двум уголовным статьям: «Применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов» и «Оскорбление представителя власти».

— Илькин Исмаилов будет находиться под стражей до 4 августа 2021 года, — сообщили в Центральном районном суд.

Постановление в законную силу не вступило, Илькин Исмаилов может его обжаловать.

В СИЗО отправили еще одного друга случайно застреленного полицейским 19-летнего парня. Под стражей он также проведет два месяца.

Напомним, 28 мая в Мошковском районе трое парней возвращались на автомобиле из Томска в Новосибирск. Сотрудники ДПС сообщили, что попытались тормозить автомобиль на дороге из-за тонировки стекол, но тот пролетел мимо них на высокой скорости. А вот пассажиры авто утверждали, они не заметили требований полиции и промчались мимо. Инспектор ДПС случайно выстрелил в голову 19-летнего Векила Абдулаева. Врачи спасти парня не смогли.

Суд сначала арестовал 38-летнего гаишника Александра Гусева, предъявив ему обвинение в превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности. Однако потом его выпустили под подписку о невыезде.

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