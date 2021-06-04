У парня, случайно застреленного инспектором ДПС, оказалось много штрафов от ГИБДД

Векил скончался в Мошковской больнице. Фото: стоп-кадр из видео/соцсети

История с 19-летнем парнем, случайно застреленным инспектором ДПС во время задержания, получила неожиданное продолжение. Напомним, ЧП произошло недалеко от рабочего поселка Мошково. Сотрудники ДПС устроили погоню за машиной, в которой находился Векил. Парни свернули на заправку, где их и настигли гаишники. Между ними завязалась драка, полицейский Александр Гусев повалил одного из парней на капот машины, раздался выстрел. Раненого Векила. отвезли в районную больницу, где он умер через два дня.

Дядя погибшего парня уверял, что Векил никогда не нарушал:

— Мой племянник всегда аккуратно водил машину. Я до сих пор не понимаю, зачем его пытались остановить. Да и штрафов у него никогда не было, — заявил корреспондентам КП-Новосибирск дядя Векила

Но, как оказалось, это не так. Согласно базе данных судебных приставов, у погибшего парня есть 6 не оплаченных штрафов за нарушение ПДД на общую сумму 4 тысячи рублей. Постановления о них вынесены в феврале этого года, но никто их не оплатил.

Штрафы у парня не оплачены с февраля месяца. Фото: скриншот с сайта

Тем временем дело сотрудника ДПС Александра Гусева взяло под контроль Главное управление СК России. Есть вероятность, что мужчину отпустят из СИЗО. А в отношении двух друзей Векила возбудили уголовное дело по статьям 318 и 319 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти».

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