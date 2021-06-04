Полицейского, случайно застрелившего 19-летнего нарушителя, могут выпустить из СИЗО

19-летней парень умер после выстрела во время задержания. Фото: стоп-кадр.

В пятницу, 4 июня, стало известно о задержании пассажиров «Тойоты», водителя которой случайно застрелил инспектор ДПС в Новосибирской области. В отношении парней возбудили уголовное дело. По мнению следователей, они оказывали активное сопротивление полицейским при задержании: дрались и оскорбляли правоохранителей. Об этом сообщили в Главном Управлении СК России.

— Машину задержали в районе рабочего поселка Мошково: в ее салоне находилось трое мужчин. Полицейские потребовали пройти в служебный автомобиль одного из них, а после отказа стали сопровождать мужчину под руки к машине. Мужчина, препятствуя законным действиям сотрудников, применяя физическую силу, вырывался, а также нанес им удары. После этого, второй пассажир «Тойоты» нанес удары полицейским, высказывая в их адрес оскорбления. На основании этого следователи ГУ СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 318, 319 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти», — уточнили в ведомстве.

Напомним, после того, как инспектор ДПС Александр Гусев случайно застрелил при задержании Векила Абдулаева, его задержали и поместили в СИЗО. В отношении гаишника также возбудили два уголовных дела. Однако председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться, на каких основаниях полицейского арестовали.

— В отношении должностных лиц следственного управления СК России по Новосибирской области, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения, назначены служебные проверки, — добавили в СК РФ.

В связи с чем дело гаишника Гусева передали в центральный аппарат. Как уточнил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, сейчас рассматривается вопрос о его освобождении.

Ранее КП-Новосибирск писала, инцидент, потрясший всю страну, произошел 28 мая в Мошковском районе. В роковой день трое парней возвращались на автомобиле из Томска в Новосибирск. Сотрудники ДПС утверждают, что попытались тормозить автомобиль на дороге из-за тонировки стекол, но тот пролетел мимо них на высокой скорости. А вот молодые люди уверены, они не заметили требований ДПС и проехали мимо. Однако в распоряжении КП-Новосибирск появилось полное видео событий того дня. На кадрах видно, что парни, остановив авто, пытались убежать. В итоге при задержании инспектор ДПС случайно выстрелил в голову 19-летнего Векила Абдулаева. В скором времени, несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице. После того, как Гусева арестовали, неравнодушные сибиряки создали петицию с требованием освободить инспектора ДПС.

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