Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 16 июня 2020 года: открытие зоопарка и скандалы с масками

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 16 июня 2020 года, увы, не радуют: с начала эпидемии в регионе заразились 4394 человека, среди них — 303 ребенка. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 109 пациентов, регион занял 20-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

УМЕРЛИ ДВОЕ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус унес жизни двух сибиряков. Новыми жертвами эпидемии стали 57-летний мужчина и 73-летняя женщина. Общее число смертей от COVID-19 выросло до 57 человек.

303 БОЛЬНЫХ РЕБЕНКА

За прошедшие сутки новосибирские врачи выявили 10 новых заболевших COVID-19 среди детей. Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии составило 303 человека. В детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

ОТКРЫТИЕ ЗООПАРКА

Новосибирский зоопарк готов к открытию во время режима самоизоляции. Пропускать людей будут партиями из расчета, что на одном гектаре могут находиться одновременно 50 человек. Специально для этого на входе установили датчики, а в самом зоопарке нанесли разметку.

ДИСТАНЦИОНКИ С 1 СЕНТЯБРЯ НЕ БУДЕТ

Как сообщил губернатор Андрей Травников, по возможности, школы с 1 сентября будут работать в очном режиме. Однако в случае увеличения числа заболевших школьников будет опять вводиться режим жесткого карантина.

ПОЧЕМУ СКАНДАЛЯТ ИЗ-ЗА МАСОК

Новосибирцы стали чаще спорить с кассирами продуктовых магазинов из-за обязанности надевать маску. Психоаналитик Константин Зубахин рассказал, что одна из причин такого поведения — демонстративность. Многие люди хотят выделиться из толпы и выглядеть не как все, поэтому принципиально не надевают маску.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru