Еще 10 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 303 детей

15 Июнь 2020 2020-06-15T06:51:29+03:00

Об этом сообщили а оперштабе регионального правительства

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В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что за сутки коронавирус обнаружили еще у 10 детей. Общее количество заболевших детей с начала эпидемии — 303. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— С начала эпидемии коронавирусом заболели 4394 человека, выздоровели — 2193 пациента инфекционного госпиталя, к сожалению, 57 человек скончались. Жертв среди детей в Новосибирской области нет, — сообщили в оперштабе.

Напомним, в регионе жо конца июня действуют ограничительные меры. По-прежнему не работают торговые центры, кафе, рестиораны, фитнес-центры, зоопарка — все места массового скопления людей. Пока неизвестно, будут ли продлена самоизоляцию в июле. Но каждый сутки прирост заболевших составляет не менее ста человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU