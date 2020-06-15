Еще два человека умерли от коронавируса: что о них известно
В понедельник, 15 июня, стало известно еще о двух умерших из-за коронавируса. Это 57-летний мужчина и 73-летняя женщина. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.
— С начала эпидемии в Новосибирской области от коронавируса умерли 57 пациентов инфекционного госпиталя. На данный момент в реанимации находятся 47 человек, к аппарату ИВЛ подключены 14 пациентов, — рассказали в оперштабе.
Известно, что за последние сутки коронавирусом заболели еще 109 человек, при этом 49 пациентов выписали из больницы.
С начала эпидемии коронавирусом заболели 4394 человек, из них — 303 ребенка. 2193 пациента выздоровели.
Напомним, режим самоизоляции в регионе действует до конца июня. Будет ли он продлен, пока не сообщают. По-прежнему в общественных местах необходимо быть в защитной маске. Запрещены массовые мероприятия. Парад Победы, который в этом году состоится 24 июня, пройдет без зрителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU