Когда откроется зоопарк в Новосибирске в 2020 году: в мэрии сделали заявление

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:45:01+03:00

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По данным городских властей все готово к открытию: для безопасности горожан разработан комплекс мер, это и ограничение числа посетителей до трёх тысяч в день, и строгий масочный режим. Детали открытия мэр Новосибирска Анатолий Локоть обсудил с руководством зоопарка.

- Сбой в работе из-за коронавируса серьёзно ударил по бюджету зоопарка. Ежемесячные расходы сегодня составляют около 31 млн рублей. Самое верное решение – открыть зоопарк, иначе мы рискуем его потерять, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Руководство учреждения разработало ряд правил для посетителей. Билеты будут продавать только в электронном виде, что позволит регулировать поток посетителей и сохранять дистанцию между людьми. Ещё одно обязательное условие – масочный режим. В ближайшее время на областном штабе я поставлю вопрос об открытии зоопарка и надеюсь на положительное решение.

Мэр Анатолий Локоть и директор Зоопарка Андрей Шило обсудили нюансы открытия. Фото: пресс-центр мэрии

Как рассказал директор Зоопарка Андрей Шило, если до пандемии число посетителей в день составляло около пяти тысяч человек, то сейчас эта цифра будет в полтора раза меньше – около трёх тысяч посетителей. Запускать людей будут партиями из расчёта, что на одном гектаре могут находиться одновременно 50 человек.

- На входе в зоопарк установлены датчики, которые определяют, сколько человек находится на территории. В местах скопления людей будет нанесена разметка для соблюдения дистанции. Каждые два часа будет проводиться обработка скамеек, урн, поручней. Для контроля за соблюдением масочного режима увеличим число охранников, также будут привлекаться волонтёры, – рассказал Андрей Шило.

ИСТОЧНИК KP.RU