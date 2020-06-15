«Хотят быть не такими, как все»: почему сибиряки устраивают скандалы из-за масок

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:26:16+03:00

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Многие новосибирцы протестуют против обязательного ношения защитных масок в общественных местах, устраивают скандалы. КП-Новосибирск спросила психоаналитика Константина Зубахина, почему это происходит.

— Можно предположить, что это в нашем менталитете — не слушать указаний. Но еще мне кажется, что скандалы развиваются, когда человеку кажется что-то нелогичным или противоречащим. Например, в некоторых наших магазинах можно ходить без маски, но на кассе будь добр надеть маску, иначе тебя не обслужат. Почему так? Если человеку это не ясно, то он пытается противодействовать, всячески обойти запреты. Скандал — просто одна из форм противодействия. Еще тут дело в принуждении. Раньше, когда приходил сезонный грипп, те, кто считал нужным, носили маски, защищали себя от болезни. Сейчас же маски заставляют носить всех — а многие люди хотят выделиться из толпы и не быть, как все. Плюс сегодня многим некомфортно носить маски при жаре — в том числе и это порождает скандалы, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Константин Зубахин.

Напомним, в начале июня девушка из Новосибирска устроила скандал, отказываясь надеть маску в трамвае. Из-за это встали в пробку несколько трамваев, люди опоздали на работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU