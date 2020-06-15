15 Июнь 2020 2020-06-15T12:55:49+03:00

По словам главы региона, заочное обучение все же не равнозначно урокам в школе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продолжится ли дистанционное обучение в школах Новосибирска с 1 сентября 2020 года: губернатор сделал заявление

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Губернатор Андрей Травников рассказал, продолжится ли дистанционное обучение в школах Новосибирска с 1 сентября 2020 года. По словам главы региона, заочное обучение все же не равнозначно урокам в школе, общению с педагогами и сверстниками.

— Конечно, мы не готовились к тому, что нам преподнесла эпидемия коронавируса — к тотальному масштабному дистанционному образованию во всех школах. Будем надеяться, что подобные испытания дистанционного образования нам больше проводить не придется, потому что нужно признать: такое массовое заочное образование не равнозначно общению с педагогами, со сверстниками, — пояснил Андрей Травников.

Глава региона также уточнил, что новый учебный год 1 сентября планируется в традиционном очном формате. Однако в случае увеличения количества заболевших детей в образовательных организациях (в том числе ОРВИ и гриппом), будет вводиться жесткий режим карантина.

— Чтобы те классы, те школы, которые вынуждены будут уходить в предстоящий эпидсезон на карантин не отставали от программы, будем использовать опыт дистанционного образования, который мы накопили в течение этого учебного года, — пояснил губернатор.

Напомним, сегодня, 15 июня оперштаб сообщил о том, что в Новосибирской области от коронавируса выздоровели еще 45 пациентов. Всего в регионе вылечились 2193 человека из общего числа заболевших, составляющего 4394 человека. Кроме того, в области постепенно начинают смягчать меры самоизоляции. К примеру, уже разрешили работать магазинам с непродовольственными товарами, чья площадь не превышает 400 квадратных метров и есть отдельный вход. Рассматривается вопрос о том, чтобы разрешить работать магазинам с большей площадью, а также летним верандам кафе и ресторанов. А вот торговые центры, по словам губернатора, будут открыты в самую последнюю очередь.

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ИСТОЧНИК KP.RU