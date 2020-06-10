2020-06-10T13:09:49+03:00
Общество

Когда откроют рестораны и кафе в Новосибирске в 2020 году

Губернатор области рассказал, когда откроют рестораны и кафе в Новосибирске в 2020 году
Алена КУЛЕШОВА
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, когда откроют рестораны и кафе в Новосибирске в 2020 году.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, когда откроют рестораны и кафе в Новосибирске в 2020 году.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, когда откроют рестораны и кафе в Новосибирске в 2020 году. Если темпы заболеваемости коронавирусом будут удерживаться на одном уровне, заведения общепита смогут начать работу уже очень скоро.

— Поскольку мы вошли в эпидемию немного позже столичных регионов, выйдем мы из нее тоже немного позже. При этом, надеемся, что отставание на выход из ограничений будет меньше, чем отставание на старте, которое составляло месяц-полтора, — пояснил губернатор на пресс-конференции. — Если ситуация в регионе будет оставаться стабильной, то летние веранды, рестораны и кафе смогут начать свою работу уже к началу следующей недели, одновременно с крупными магазинами торговли.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, когда в Новосибирске отроют торговые центры. По словам Андрея Травникова, они возобновят свою работу в самую последнюю очередь, поскольку там расположены объекты массового отдыха людей и детей, такие как например кинотеатры или фудкорты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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