2020-06-08T08:02:05+03:00
Общество

Как будут работать магазины в Новосибирске с 8 июня 2020 года

В правительстве региона объяснили, как будут работать магазины в Новосибирске с 8 июня 2020 года
Надежда РЫЖКИНА
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В правительстве объяснили, как будут работать магазины в Новосибирске с 8 июня 2020 года.В правительстве объяснили, как будут работать магазины в Новосибирске с 8 июня 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, как будут работать магазины в Новосибирске с 8 июня 2020 года. Об этом рассказал на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников:

— С 8 июня возобновляют работу непродовольственные магазины, площадь торгового зала в которых — не больше 400 квадратных метров. Также в них должен быть отдельный вход.

По словам губернатора, в регионе удается сдерживать темпы распространения инфекции. За выполнением санитарной безопасности в магазинах будут следить мэрия Новосибирска, Роспотребнадзор и областное управление МВД.

Напомним, с 12 апреля 2020 года в области разрешили работу парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ремонтных мастерских и прочих организаций. С 12 мая разрешено заниматься спортом на улице и гулять по двое человек или членам одной семьи, живущей по одному адресу. С этого же дня заработали продуктовые рынки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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