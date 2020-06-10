Когда откроют торговые центры в Новосибирске в 2020 году: губернатор Андрей Травников сделал заявление

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:58:07+03:00

Стало известно, когда откроют торговые центры в Новосибирске в 2020 году

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В среду, 10 июня, глава региона Андрей Травников прокомментировал, когда откроют торговые центры в Новосибирске в 2020 году.

— Торговые центры мы откроем в самую последнюю очередь. Мы знаем, что там расположены объекты массового отдыха людей и детей, кинотеатры и фудкорты, — подчеркнул губернатор.

Напомним, из-за угрозы коронавируса работа торговых центров в Новосибирске была приостановлена. Там работаю только продуктовые магазины и аптеки. На этой неделе разрешили возобновить работу магазинов с непродовольственными товарами, но есть несколько условия, это магазины, площадь которых не превышает 400 квадратных метров и у них есть отдельный вход.

На данный момент в регионе зафиксировано 3858 больных коронавирусом, из них — 258 детей. 1552 пациента выздоровели, 46 пациентов скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU