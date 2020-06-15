В Новосибирской области еще 109 человек заразились коронавирусом

15 Июнь 2020 2020-06-15T06:18:27+03:00

Коронавирусом за сутки заболели еще 109 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства

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В понедельник, 15 июня, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о еще 109 заболевших коронавирусом за последние сутки. Стоить отметить, что из больницы выписали 45 пациентов.

— С начала эпидемии коронавирусом заболели 4394 человек, из них — 303 ребенка. 2193 пациента выздоровели, 57 пациентов скончались. Еще два человека умерли за последние сутки: это 57-летний мужчина и 43-летняя женщина, — рассказали в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 47 человек. На ИВЛ — 14 пациентов.

В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции, но часть ограничительных мер смягчили. Так, например, разрешили работать магазинам с непродовольственными товарами, чья площадь не превышает 400 квадратных метров и есть отдельный вход.

Рассматривается вопрос о том, чтобы разрешить работать магазинам с большей площадью. Как сообщил глава региона Андрей Травников, торговые центры начнут работать в последнюю очередь.

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ИСТОЧНИК KP.RU