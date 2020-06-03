Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 4 июня 2020 года: детей обманули с сухпайком, День России отметим онлайн

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 4 июня 2020 года. С начала эпидемии заразились 3122 человека, среди них — 191 ребенок. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 102 человек.

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ ДЕТЕЙ

Накануне врачи обнаружили коронавирус у десяти детей. По данным оперативного штаба, всего в регионе зарегистрирован 191 заболевший ребенок. Сейчас в детской больнице №3 находятся 64 маленьких ациента с подозрением на COVID-19, включая детей с подтвержденным диагнозом.

ДОМОЙ ЧЕРЕЗ ОБСЕРВАТОР

Тяжелобольной новосибирец Дмитрий Марущак смог вылететь из Греции, но застрял в Москве. Мужчина перенес инсульт и находился на лечении зарубежом, когда границы закрыли из-за коронавируса. Дима плохо перенес перелет, а когда приземлился в Москве — попал в обсерватор. Когда их повезли за 90 километров от Москвы, его состояние ухудшилось.

ШТРАФЫ ДЛЯ ПИЦЦЕРИИ

Пиццерию в центре Новосибирска наказали за скандальную вечеринку на площади Ленина. Во время проверки специалисты обнаружили нарушения санитарных норм: на антисептиках не было этикетки, не соблюдались требования к средствам уборки помещений.

А ГДЕ СГУЩЕНКА?

Прокуратура обнаружила нарушения при выдаче школьных сухпайков в Новосибирске во время самоизоляции. Как оказалось, продуктовые наборы были поставлены не в полном объеме, например, в меньшем весе, в другом ассортименте и без сопровождающих документов.

ДЕНЬ РОССИИ ОТМЕТИМ ОНЛАЙН

Эпидемия коронавируса внесла свои измения в празднование Дня России. В этом году праздник будет отмечаться в онлайн-формате: к примеру, все желающие с балконов смогут спеть Гимн и украсить к празднику окна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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