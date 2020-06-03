Пиццерию оштрафовали за то, что на антисептиках не было этикеток
Пиццерия у гостиницы «Центральная» и бар в Октябрьском районе оштрафовали. Во время рейдов 1 и 2 июня полиция, Роспотребназор и представители власти нашли у них нарушения работы. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
— Во время рейдов обнаружены нарушения норм СанПин в пиццерии: на антисептиках не было этикетки, не соблюдались требования к средствам уборки помещений. В баре незаконно кормили посетителей, — сообщили в пресс-службе правительства.
Пока неизвестно, какой штраф назначат заведениям. Всего за два месяца режима самоизоляции составлено и направлено в суд свыше 1800 протоколов по разным статьям административного кодекса РФ. За это время предпринимателям и жителям региона выписали штрафов на 5 миллионов рублей.
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