Пиццерию оштрафовали за то, что на антисептиках не было этикеток

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:23:10+03:00

Общая сумма штрафов за несоблюдение ограничительных мер во время эпидемии коронавируса в регионе достигла 5 миллионов рублей

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Пиццерия у гостиницы «Центральная» и бар в Октябрьском районе оштрафовали. Во время рейдов 1 и 2 июня полиция, Роспотребназор и представители власти нашли у них нарушения работы. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

— Во время рейдов обнаружены нарушения норм СанПин в пиццерии: на антисептиках не было этикетки, не соблюдались требования к средствам уборки помещений. В баре незаконно кормили посетителей, — сообщили в пресс-службе правительства.

Пока неизвестно, какой штраф назначат заведениям. Всего за два месяца режима самоизоляции составлено и направлено в суд свыше 1800 протоколов по разным статьям административного кодекса РФ. За это время предпринимателям и жителям региона выписали штрафов на 5 миллионов рублей.

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