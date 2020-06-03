День России в Новосибирске 12 июня 2020 года: как пройдет, программа праздника

3 Июнь 2020 2020-06-03T20:19:31+03:00

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Рассказываем, как пройдет День России в Новосибирске 12 июня 2020 года. Праздник будет проводиться в дистанционном формате.

— Все мероприятия в этот праздник пройдут в дистанционном формате, жителей Новосибирской области приглашают присоединяться к акциям в социальных сетях, — рассказали КП-Новосибирск в ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

В день самого праздника, 12 июня, пройдет много интересных мероприятий. К примеру, в рамках флешмоба «Флаги России. 12 июня» сибиряки могут разместить триколор на своих балконах или в окнах домов. Кроме того, в рамках другого флешмоба #ОкнаРоссии люди могут украсить окна своих квартир рисунками, картинками, надписями, посвященными России, своей малой Родине (городу, поселку, деревне) с помощью красок, наклеек, трафаретов, чтобы украшенное окно было видно с улицы. Чтобы стать участником флешмоба в сети, необходимо нарисовать на окне контуры сердца. Не закрашивая рисунок, сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна через сердце, выложить в социальных сетях с хештегами акции и рассказом о своем городе, дворе, малой Родине.

Не выходя из дома, предлагают сибирякам исполнить Гимн России: 12 июня, в условленное время, которое будет известно позже, все желающие с балконов или окон смогут спеть Гимн. Кстати, похожая акция уже проходила в Новосибирске 9 мая.

В сети пройдет акция #КухниРоссии, которая будет интересна любителям кулинарии. Наша страна многонациональная и каждый народ славится своей уникальной кухней и неповторимыми блюдами: в том числе и пирогами. Все, кто хочет поучаствовать в этой акции, должны испечь пирог, сфотографировать или снять его на видео и выложить в соцсети с хештегом акции.

В социальных сетях с 1 по 12 июня будет проходить много интересных акций и челленджей. К примеру, с 1 числа идет челлендж в тиктоке «Триколор»: все желающие делают видео, которое заканчивается словами «МыРоссия», «Я люблю Россию» и челлендж «все в цветах триколора», участники которого рисуют российский флаг, разукрашивают в его цвета стены или выкладывают его из предметов подходящего цвета. Музыкальный флешмоб #ПесниМоейСтраны #ДомТамГдеБереза понравится тем, кто любит петь. Его участники делятся в сети фотографиями и видеороликами на фоне берез и поют песню «Отчего так в России березы шумят». Кстати, старт этой акции 1 июня даст Сергей Безруков.

А с 9 июня стартует челлендж #РусскиеРифмы. Чтобы поучаствовать в нем нужно записать видео, на котором необходимо прочитать стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков и публикуют с хэштэгом челленджа.

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