2020-05-09T13:49:11+03:00
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Песня на балконе в Новосибирске в День Победы 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция песни на балконе в Новосибирске в День Победы 9 мая 2020 года стартует в 22.00
Татьяна СОЛОВОВАКсения ПОЛТОРАНИНА
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Новосибирцы споют вместе.Новосибирцы споют вместе.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Прямая онлайн-трансляция песни на балконе в Новосибирске в День Победы 9 мая 2020 года - отличная возможность почувствовать праздничное настроение, не выходя из дома. Нет ни парадов, ни зрителей. Многие из вас будут находиться на самоизоляции дома. Но это не повод унывать: ровно в 22.00 начнется наша прямая онлайн-трансляция, которая подарит вам праздничное настроение.

Новосибирцы с балконов исполнить все вместе исполнят песню «День Победы». И если вы участвуете в акции «Песня Победы», присылайте свои фото и видео на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. Самые яркие снимки и ролики мы обязательно опубликуем!

Песня на балконе в Новосибирске в День Победы 9 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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