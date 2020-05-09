Песня на балконе в Новосибирске в День Победы 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция песни на балконе в Новосибирске в День Победы 9 мая 2020 года - отличная возможность почувствовать праздничное настроение, не выходя из дома. Нет ни парадов, ни зрителей. Многие из вас будут находиться на самоизоляции дома. Но это не повод унывать: ровно в 22.00 начнется наша прямая онлайн-трансляция, которая подарит вам праздничное настроение.

Новосибирцы с балконов исполнить все вместе исполнят песню «День Победы». И если вы участвуете в акции «Песня Победы», присылайте свои фото и видео на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. Самые яркие снимки и ролики мы обязательно опубликуем!