Сибиряк, перенесший инсульт, после лечения в Греции оказался в обсерваторе

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:16:02+03:00

С перелетом ему помогли в посольстве Российской Федерации в Греции

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Дмитрий Марущак вместе с мамой вернулись в Россию 22 мая. Сейчас они находятся в Москве на обсервации. Ранее КП-Новосибирск писала о том, что сибиряк вместе с мамой застряли в Греции. Там Дмитрий находился на реабилитации после инсульта. Из-за коронавируса семье Марущук пришлось задержаться в реабилитационном центре. Все границы были закрыты, и авиасообщения между странами отменены.

— Нам помогло посольство России в Греции. Они полностью оплатили перелет и помогли с транспортировкой до аэропорта, Они учли все нюансы по перевозке Димы. Сопровождали до самой посадки, помогая в аэропорту с сумками и регистрацией, — рассказала КП-Новосибирск Евгения Шаромок, сестра Димы.

По словам Евгении, в Москве сибиряков встретили не очень радушно. Не смотря на то, что Дима находится в тяжелом состоянии, их с мамой увезли в обсерватор самыми последними. До этого они еще 30 минут ждали решения как их повезут.

В Москве Диму встретили и отвезли в обсерватор. Фото: личный архив героя.

— Дима плохо перенес перелет. Когда их повезли за 90 километров от Москвы, его состояние ухудшилось и его стошнило. Приехав в обсерватор, мама увидела, что и там нет условий для проживания, — говорит сибирячка.

Дмитрию не предоставили кровать и противолежневый матрас. Хорошо, что эту проблему удалось быстро устранить по звонку дипломата.

На сегодняшний день для парня и его мамы созданы все комфортные условия для проживания. Врачи постоянно приходят и помогают поднимать Дмитрия, проводят постоянные процедуры лечебной физкультуры, чтобы не потерять прогресс от реабилитации заграницей.

До конца обсервации у Дмитрия и его мамы осталось всего несколько дней. Уже в пятницу, 5 мая, они отравятся в реабилитационный центр на бесплатное лечение. Там Дмитрий проведет около двух недель и вернется домой, в Новосибирск, где его уже с нетерпением ждет вся родня.

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