2020-05-16T07:29:41+03:00
Общество

Дима хочет домой: сибиряк, перенесший инсульт, не может вернуться после реабилитации из Греции из-за коронавируса

У сибиряков закончились деньги, и родные продолжают сбор теперь уже не на лечение, а на еду и крышу над головой
Анна ПАШАГИНА
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Дмитрий перенес ишемический инсульт. Фото: личный архив.Дмитрий перенес ишемический инсульт. Фото: личный архив.
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Дмитрий Марущак вместе с мамой оказались «заложниками» за границей. В феврале они улетели в Грецию на реабилитацию (два года назад сибиряк перенес ишемический инсульт). В тот момент они и подозревать не могли, что коронавирус захватит весь мир и станет преградой для возвращения домой. У Дмитрия и его мамы не осталось денег на продукты и съемное жилье. Корреспондент КП-Новосибирск узнал, как сибиряки выживают в Греции.

Парень окончил физкультурный университет. Фото: личный архив.

Парень окончил физкультурный университет. Фото: личный архив.

«ЕГО НАШЛИ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ»

Дмитрий Марущак вырос в Новосибирской области. Со школы занимался гиревым спортом. Поступил в Сибирский государственный университет физической культуры и спорта.

- Ему очень нравился гиревой спорт, Дима подавал большие надежды. Начинал потихоньку готовиться к чемпионату России, - рассказала КП-Новосибирск Евгения Шарамок, сестра Димы.

Во время подготовки парня отправили на медкомиссию. Именно там и обнаружили проблемы с сердцем. Врачи посоветовали провериться в Клинике имени Мешалкина. Врачи выявили врожденный порок артериального клапана - требовалась операция.

- Со спортом брату пришлось завязать, но он окончил тот вуз, который хотел, поэтому стал работать тренером в центре «Заря». Это помогло быстрее справиться с депрессией, - продолжает сибирячка.

В мае 2018 года Диму с работы решил встретить старший брат. Подъехал к зданию и стал ждать. В зале горел свет, но парень долго не выходил. Пришлось просить охранника, чтобы тот позвал Диму.

- Моего брата нашли в зале во время припадка. Тут же вызвали «Скорую помощь». Врачи поставили диагноз «ишемический инсульт», - вспоминает Екатерина.

Болезнь съела Диму: он перестал ходить, говорить. Единственный рефлекс, который сохранился, - парень мог моргать глазами. После выписки спортсмена из больницы родные начали решать самый главный вопрос: куда везти парня на реабилитацию?

После приступа сибиряка навещали друзья. Фото: личный архив.

После приступа сибиряка навещали друзья. Фото: личный архив.

«БЫЛ РЕЗКИЙ ОТКАТ»

Сначала семья решила устроить Диме реабилитацию в России. Выбор пал на центр «Три сестры» в Подмосковье. Лечение оплачивали самостоятельно. Дима ежедневно проходил ЛФК, массажи, психолога. Реабилитация дала небольшой прогресс. Врачи помогли восстановить глотательный рефлекс, а психолог научила маму общаться с Димой глазами с помощью алфавитной доски.

- В Новосибирске мы проходили поддерживающее лечение. Мы и в Кольцово были, и в железнодорожной больнице. Мама с папой сами занимались с Димой. Сначала процесс шел, но потом наступил резкий откат. Стали искать другие варианты лечения, выбор пал на центр «Салоники» в Греции, - описывает события Екатерина. - Диме необходимо восстановить речь. В Греции, кроме остальных специалистов, был и нужный врач.

Год вся семья собирала средства на лечение Димы. 2 февраля 2020 года, наконец, удалось улететь в Грецию.

За время реабилитации в Греции Диме смогли частично вернуть навык письма. Врачи занимались с сибиряком эрготерапией - разрабатывали мелкую моторику. Чуть позже медики предложили родителям прооперировать парня и поставить ему баклофеновую помпу, в которой содержится лекарство, помогающее расслаблять мышцы. Так Диме было бы легче проходить реабилитацию.

- Операция прошла успешно. Врачи не отпускали Диму до середины апреля - наблюдали за ним. А пока мы лечим брата, в мире начали происходить неожиданные события. Сами того не подозревая, мама с братом оказались в ловушке из-за коронавируса. Сейчас они не могут вылететь из Греции, - говорит Екатерина.

В Грецию Диму отправили в феврале. Фото: личный архив.

В Грецию Диму отправили в феврале. Фото: личный архив.

«У НИХ ЗАКОНЧИЛИСЬ ДЕНЬГИ»

Дмитрий и его мама оказались заложниками ситуации. Деньги закончились, продукты покупать не на что, снимать квартиру - тоже.

- Нам помог директор центра и предоставил квартиру на месяц. Там был минимум необходимых продуктов. Ситуация безвыходная. Деньги сейчас нужны и на поддержку прогресса, которого достиг брат, - объясняет Екатерина.

Сибирячка писала и губернатору Новосибирской области, и в приемную Президента Российской Федерации, пыталась дозвониться в МИД. Просьба одна: помогите вернуть брата домой.

- С мамой связался консул из Посольства России в Греции. Сказал, что вроде на 21 мая есть греческий самолет, который летит в Москву. В ближайшее время станет известно, примет ли Новосибирск самолет, - добавляет Екатерина.

Ее маме пришлось нанимать специального человека, который помогает усаживать парня или же, наоборот, кладет на кровать.

- Маме одной не справиться, ей почти 60 лет. Мы сейчас ждем информации по самолету и надеемся, что скоро семья воссоединится, - не теряет надежду Екатерина.

Сбор денег продолжается. Если вы хотите помочь Дмитрию, переходите по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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