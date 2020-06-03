В Новосибирске ищут пропавшего 11-летнего мальчика на велосипеде

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:57:27+03:00

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках пропавшего в Новосибирске 11-летнего Дмитрия Семенова. Мальчик уехал на велосипеде в неизвестном направлении сегодня, 3 июня. Произошло это в Кировском районе.

— Приметы: рост 154 сантиметра, худощавое телосложение, голубые глаза, короткие светло-русые волосы, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения мальчик был одет в коричневую спортивную кофту с красной полоской на груди, синюю футболку с принтом в виде миньонов, темно-синие штаны и зеленые с черным кроссовки.

Известно также, что у ребенка присутствует отставание в развитии, он может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Дима или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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