2020-06-03T14:57:27+03:00
Общество

В Новосибирске ищут пропавшего 11-летнего мальчика на велосипеде

Ребенок пропал сегодня, 3 июня, в Кировском районе
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске пропал 11-летний мальчик. Фото: "Лиза Алерт"В Новосибирске пропал 11-летний мальчик. Фото: "Лиза Алерт"
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках пропавшего в Новосибирске 11-летнего Дмитрия Семенова. Мальчик уехал на велосипеде в неизвестном направлении сегодня, 3 июня. Произошло это в Кировском районе.

— Приметы: рост 154 сантиметра, худощавое телосложение, голубые глаза, короткие светло-русые волосы, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения мальчик был одет в коричневую спортивную кофту с красной полоской на груди, синюю футболку с принтом в виде миньонов, темно-синие штаны и зеленые с черным кроссовки.

Известно также, что у ребенка присутствует отставание в развитии, он может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Дима или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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