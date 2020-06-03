В Новосибирске нуждающихся детей обманули с сухпайком, положенным на самоизоляции
В Новосибирске областная прокуратура провела проверку по жалобам родителей на сухпайки, положенные нуждающимся школьникам во время самоизоляции. Проверили 13 школ и трех поставщиков.
— Прокуроры обнаружили нарушения при формировании школами продуктовых наборов для питания детей из многодетных и малоимущих семей, детей-инвалидов, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. Продукты в сухпайке не соответствовали перечню, утвержденному региональным минобром. Продуктовые наборы были поставлены не в полном объеме, например, в меньшем весе, в другом ассортименте и без сопровождающих документов, — рассказали в ведомстве.
В последующем по претензиям школ продуктовые наборы были доукомплектованы.
Устранение выявленных нарушений закона взято в прокуратуре на контроль.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU