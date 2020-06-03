В Новосибирске нуждающихся детей обманули с сухпайком, положенным на самоизоляции

3 Июнь 2020 2020-06-03T06:17:46+03:00

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В Новосибирске областная прокуратура провела проверку по жалобам родителей на сухпайки, положенные нуждающимся школьникам во время самоизоляции. Проверили 13 школ и трех поставщиков.

— Прокуроры обнаружили нарушения при формировании школами продуктовых наборов для питания детей из многодетных и малоимущих семей, детей-инвалидов, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. Продукты в сухпайке не соответствовали перечню, утвержденному региональным минобром. Продуктовые наборы были поставлены не в полном объеме, например, в меньшем весе, в другом ассортименте и без сопровождающих документов, — рассказали в ведомстве.

В последующем по претензиям школ продуктовые наборы были доукомплектованы.

Устранение выявленных нарушений закона взято в прокуратуре на контроль.

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