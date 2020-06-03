2020-06-03T10:00:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Десять заразились за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболел 191 ребенок

Об этом сообщили в оперштабе правительства региона
Ульяна ДЖАНКОВА
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В регионе еще у 10 детей обнаружили коронавирус за последние сутки.В регионе еще у 10 детей обнаружили коронавирус за последние сутки.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В среду, 3 июня, стало известно о еще 10 заболевших коронавирусом детях. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— С начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 3122 человека, из них 191 ребенок. За последние сутки инфекцию обнаружили у 10 детей, — рассказали в оперштабе.

За сутки в детскую больницу №3 госпитализировали 64 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. В общественных местах необходимо носить маску. Но постепенно ограничительные меры снимают. Сейчас можно гулять в парках. Теперь приезжих из других регионов не отправляют на карантин. А болеющим коронавирусом в легкой форме теперь можно остаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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