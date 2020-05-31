2020-05-31T20:32:32+03:00
Общество

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 1 июня 2020 года: «Бессмертный полк» пройдет в масках

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 1 июня 2020 года
Татьяна СОЛОВОВАНикита МАНЬКО
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Врачи помогают бороться с коронавирусом.Врачи помогают бороться с коронавирусом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 1 июня 2020 года. Количество зараженных в регионе выросло до 2809 человек, среди них — 169 детей. Сейчас Новосибирская область занимает 26-е место по общему количеству заболевших среди регионов России. Количество жертв коронавируса не изменилось — это 32 человека. За прошедшие сутки врачи выписали из больниц 30 излечившихся пациентов, теперь в регионе 1119 человек, выздоровевших от COVID-19.

ЗАБОЛЕВШИЕ ДЕТИ

За прошедшие сутки коронавирус выявили у двух детей: об этом сообщил оперативный штаб Новосибирской области. В детскую городскую больницу госпитализированы 169 детей, в том числе маленькие пациенты с подтвержденным диагнозом. Общее число заболевших COVID-19 выросло до 169 детей.

НАШЛИ СБЕЖАВШЕГО ИЗ ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ КРОНАВИРУСОМ

Полиция обнаружила пенсионера, который три дня назад пропал из палаточного лагеря для больных COVID-19. 82-летний мужчина страдает потерей памяти и даже не помнит, как ущел оттуда. К счастью,его нашли, и с дедушкой все хорошо — нет ни температуры, ни других признаков болезни.

ОШИБЛИСЬ НА ГОД

Очередное видео с вечеринки в ночном клубе вызвало скандал в Новосибирске. Подписчики соцсетей нашли ролик из клуба «Малина» у одного из диджеев и потребовали провести проверку в полиции. Вскоре автор ролика сообщил, что недовольные ошиблись — видео было снято в 2019 году, он выложил ролик ради воспоминаний.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПРОЙДЕТ В МАСКАХ

«Бессмертный полк» 26 июля пройдет по улицам Новосибирска. Планируется, что маршрут будет идти по центру города - от Октябрьской магистрали, 3 по Красному проспекту. Организаторы предупреждают, что участникам нужно будет соблюдать масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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