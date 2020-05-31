Ошибочка вышла: новосибирцы устроили скандал в соцсетях из-за видео с вечеринки в клубе
Видео с вечеринки в ночном клубе скандал в Новосибирске. Вчера диджей выложил ролик с танцующими людьми у себя в Instagram, его заметили подписчики - и решили пожаловаться в полицию. Пост в сообществе «АСТ-54» собрал десятки тысяч просмотров.
Автор жалобы Павел Царев рассказал, что «в клубе прошла вечеринка, громкая музыка не давала спать местным жителям». Также Павел попросил полицию «принять меры».
Комментаторы обрушились с критикой на участников вечеринки и администрацию ночного клуба. Оказалось, что напрасно - видео было снято в 2019 году. Скандал заставил автора видеоролика объясняться на следующий день.
- Я действительно снимал это видео, но это было в 2019 году в клубе «Малина». Выложил видео в истории в Instagram, потому что сидим на самоизоляция с марта месяца, соскучился по тем временам, - написал диджей Владислав Терещенко.
Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на публикацию. Одни мечтают повеселиться, другие продолжают критиковать подобные вечеринки:
- Эти танцоры натанцуют нам карантин до осени, - написал Петр Петров.
Вечеринка на Жуковке Новосибирск.Видео из сообщества "АСТ-54" "ВКонтакте"
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ИСТОЧНИК KP.RU
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