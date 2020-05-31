«В больнице 62 ребенка»: в Новосибирске еще двое детей заразились COVID-19

31 Май 2020 2020-05-31T08:10:06+03:00

Новосибирцы берегут детей от коронавируса, их очень мало среди новых заболевших. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в оперативном штабе региона

Изменить размер текста: A A

Коронавирус В Новосибирске не щадит ни взрослых, ни ребятишек. По данным оперативного штаба на 31 иая 2020 года, опасную болезнь выявили еще у двух маленьких. При этом общее число заболевших за сутки вместе со взрослыми составило 104 человека.

По официальным заявлениям врачей, всего с начала вспышки коронавируса в Новосибирске заболели 169 детей. А общее число всех выявленных случаев COVID-19 составляет 2809 человек.

Врачи госпитализировали 62 ребенка в детскую городскую больницу №3 с подозрением на коронавирус, в их числе находятся дети с подтвержденным диагнозом.

Напомним, врачи за сутки выписали из больниц 30 излечившихся пациентов за сутки. Всего в регионе 1119 человек, которые переболели COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС В НОВОСИБИРСКЕ»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС В НОВОСИБИРСКЕ»

ИСТОЧНИК KP.RU