2020-05-31T08:10:06+03:00
Общество

«В больнице 62 ребенка»: в Новосибирске еще двое детей заразились COVID-19

Об этом сообщили в оперативном штабе региона
Никита МАНЬКО
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Новосибирцы берегут детей от коронавируса, их очень мало среди новых заболевших.Новосибирцы берегут детей от коронавируса, их очень мало среди новых заболевших.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Коронавирус В Новосибирске не щадит ни взрослых, ни ребятишек. По данным оперативного штаба на 31 иая 2020 года, опасную болезнь выявили еще у двух маленьких. При этом общее число заболевших за сутки вместе со взрослыми составило 104 человека.

По официальным заявлениям врачей, всего с начала вспышки коронавируса в Новосибирске заболели 169 детей. А общее число всех выявленных случаев COVID-19 составляет 2809 человек.

Врачи госпитализировали 62 ребенка в детскую городскую больницу №3 с подозрением на коронавирус, в их числе находятся дети с подтвержденным диагнозом.

Напомним, врачи за сутки выписали из больниц 30 излечившихся пациентов за сутки. Всего в регионе 1119 человек, которые переболели COVID-19.

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