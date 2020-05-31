«В больнице 62 ребенка»: в Новосибирске еще двое детей заразились COVID-19
Коронавирус В Новосибирске не щадит ни взрослых, ни ребятишек. По данным оперативного штаба на 31 иая 2020 года, опасную болезнь выявили еще у двух маленьких. При этом общее число заболевших за сутки вместе со взрослыми составило 104 человека.
По официальным заявлениям врачей, всего с начала вспышки коронавируса в Новосибирске заболели 169 детей. А общее число всех выявленных случаев COVID-19 составляет 2809 человек.
Врачи госпитализировали 62 ребенка в детскую городскую больницу №3 с подозрением на коронавирус, в их числе находятся дети с подтвержденным диагнозом.
Напомним, врачи за сутки выписали из больниц 30 излечившихся пациентов за сутки. Всего в регионе 1119 человек, которые переболели COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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