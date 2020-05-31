Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 31 мая 2020 года составило 2809 человек

31 Май 2020 2020-05-31T07:45:36+03:00

Ежедневно в Новосибирске заболевают более 100 человек за сутки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Публикуем последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 31 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 31 мая 2020 года значительно выросло. Оперативный штаб сообщил, что выявлено 104 новых случая COVID-19 в регионе.

С начала вспышки заболевания в области заразились коронавирусом 2809 человек. В отделениях реанимации находятся 64 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 19 пациентов.

В инфекционных больницах Новосибирска находятся 1577 человек с подозрением на COVID-19, в том числе пациенты с подтвержденным диагнозом. Еще 163 человека попали в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного.

По данным оперштаба, количество жертв коронавируса осталось прежним — это 32 человека.

Врачи за сутки выписали из больниц 30 излечившихся пациентов за сутки. Всего в регионе 1119 человек, которые переболели COVID-19.

Жители Новосибирской области уже прошли 111873 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2572 человек, 17295 граждан снято с наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU