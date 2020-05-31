2020-05-31T12:01:32+03:00
Общество

«Помнит только лай собак»: завершились поиски пенсионера, сбежавшего из палаточного лагеря для больных коронавирусом

Пожилой сибиряк с потерей памяти три дня прожил на улице
Никита МАНЬКО
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Мужчина ушел из палаточного лагеря при больнице №11. ФОТО: предоставлены Натальей Филимоновой и поисковым отрядом "Лиза-Алерт" Новосибирск"Мужчина ушел из палаточного лагеря при больнице №11. ФОТО: предоставлены Натальей Филимоновой и поисковым отрядом "Лиза-Алерт" Новосибирск"
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Полиция нашла пенсионера, сбежавшего из палаточного лагеря для зараженных COVID-19 в Новосибирске. Напомним, пожилой новосибирец пропал 29 мая. Родственники рассказали, что мужчина страдал потерей памяти. К счастью, поиски закончились: правший сибиряк найден.

— Мы искали папу с пятницы, он страдает старческой потерей памяти и не может контролировать все, что с ним происходит. Не может рассказать, где он был двое суток, где ночевал и почему ушел из больницы. Помнит, что просто шел куда-то и помнит лай собак, — рассказала КП-Новосибирск дочь пенсионера Ирина.

Женщина подчеркнула, что у пропавшего нет температуры или других признаков коронавируса. Сейчас он находится дома, семья помогает ему восстановить паспорт. Дочь считает ,что медицинский персонал должен был уследить за пенсионером и пожилому отцу нельзя выписывать штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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