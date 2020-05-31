2020-05-31T16:30:18+03:00
Общество

26 июля – новая дата акции «Бессмертный полк» в Новосибирске 2020: как принять участие и где пройдет

Стала известна новая дата акции «Бессмертный полк» в Новосибирске 2020: рассказываем, где и как пройдет
Татьяна СОЛОВОВА
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В акции «Бессмертный полк» ежегодно участвуют тысячи людей.В акции «Бессмертный полк» ежегодно участвуют тысячи людей.Фото: Алексей ФОКИН
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26 июля – новая дата акции «Бессмертный полк» в Новосибирске 2020. 9 мая мероприятие прошло в онлайн-формате: шествие пришлось отменить из-за вспышки коронавируса. Но уже через 2 месяца горожане смогут в нем поучаствовать.

- Ориентировочно сбор участников и построение колонны «Бессмертного Полка» начнется в 10.00 на Октябрьской магистрали, 3, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия Панфилова, организатор акции в Новосибирске. – Для нас это уже – традиция.

Планируется, что и маршрут акции будет традиционным: с Октябрьской магистрали колонна двинется к площади Ленина, а потом пройдет по Красному проспекту до Дома офицеров. Правда, в этот раз для участников будут особые требования:

- Масочный режим в городе никто не отменял, и во время акции он тоже должен соблюдаться, - говорит Анастасия. – Также нам предстоит обсудить с властями, как участники будут соблюдать положенную социальную дистанцию – 1,5 метра. Поэтому программа мероприятия может еще корректироваться.

Присоединиться к акции сможет любой желающий: достаточно прийти с фотографией своего близкого человека, прошедшего войну, к точке сбора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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