Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 24 мая 2020 года: рекорд по числу заболевших и новые жертвы заразы

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 24 мая 2020 года: за прошедшие сутки врачи выявили еще 83 больных коронавирусом. Это - рекорд по количеству заболевших за сутки в регионе: такого не было с начала эпидемии. Общее число заразившихся выросло до 2043 человек, среди них - 131 ребенок.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ

Две новосибирские пенсионерки, зараженные COVID-19, не смогли побороть болезнь. Несмотря на все усилия врачей, спасти их не удалось. По данным оперштаба, женщинам было 60 и 70 лет на момент смерти.

СМЕРТЬ ДИСПЕТЧЕРА

Первый случай смерти сотрудника «Скорой помощи» от коронавируса зафиксировали в Новосибирске. Жертвой тяжелого заболевания стала 38-летняя женщина, работавшая диспетчером.

СПИСОК ПАМЯТИ ЖЕРТВ COVID-19

Врач из Новосибирска попала в список памяти жертв COVID-19. Напомним, 68-летняя Нелли Щеглова скончалась от тяжелой пневмонии, женщина проработала в Новосибирской областной клинической больнице 44 года. Нелли Щеглова была врачом-рентгенологом, за свой труд была награждена квалификацией «врач высшей категории». Кроме нее в федеральном «Списке памяти» еще 255 человек — врачей и медиков, которые погибли от COVID-19.

ПЕДАГОГ СНИМАЕТ РОЛИКИ В ШКОЛЕ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ

25-летний Вячеслав - педагог одной из новосибирских гимназий. Но для своей страницы в TikTok он снимает непедагогичные ролики: во время самоизоляции бегает по пустой школе. А еще есть ролик, где он матерится в кадре.

ИЗ КАРДИООТДЕЛЕНИЯ ИСЧЕЗЛИ ВРАЧИ

Сибиряк Михаил Михайлов положил свою маму, у которой проблемы с сердцем, в кардиоотделение. И теперь уверяет: через несколько дней, после того, как его мама была госпитализирована, в больнице случилась вспышка коронавируса, и из отделения исчезли врачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru