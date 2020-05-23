Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 24 мая 2020 года: рекорд по числу заболевших и новые жертвы заразы
Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 24 мая 2020 года: за прошедшие сутки врачи выявили еще 83 больных коронавирусом. Это - рекорд по количеству заболевших за сутки в регионе: такого не было с начала эпидемии. Общее число заразившихся выросло до 2043 человек, среди них - 131 ребенок.
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ
Две новосибирские пенсионерки, зараженные COVID-19, не смогли побороть болезнь. Несмотря на все усилия врачей, спасти их не удалось. По данным оперштаба, женщинам было 60 и 70 лет на момент смерти.
СМЕРТЬ ДИСПЕТЧЕРА
Первый случай смерти сотрудника «Скорой помощи» от коронавируса зафиксировали в Новосибирске. Жертвой тяжелого заболевания стала 38-летняя женщина, работавшая диспетчером.
СПИСОК ПАМЯТИ ЖЕРТВ COVID-19
Врач из Новосибирска попала в список памяти жертв COVID-19. Напомним, 68-летняя Нелли Щеглова скончалась от тяжелой пневмонии, женщина проработала в Новосибирской областной клинической больнице 44 года. Нелли Щеглова была врачом-рентгенологом, за свой труд была награждена квалификацией «врач высшей категории». Кроме нее в федеральном «Списке памяти» еще 255 человек — врачей и медиков, которые погибли от COVID-19.
ПЕДАГОГ СНИМАЕТ РОЛИКИ В ШКОЛЕ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ
25-летний Вячеслав - педагог одной из новосибирских гимназий. Но для своей страницы в TikTok он снимает непедагогичные ролики: во время самоизоляции бегает по пустой школе. А еще есть ролик, где он матерится в кадре.
ИЗ КАРДИООТДЕЛЕНИЯ ИСЧЕЗЛИ ВРАЧИ
Сибиряк Михаил Михайлов положил свою маму, у которой проблемы с сердцем, в кардиоотделение. И теперь уверяет: через несколько дней, после того, как его мама была госпитализирована, в больнице случилась вспышка коронавируса, и из отделения исчезли врачи.
Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА
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