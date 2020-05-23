2020-05-23T15:02:41+03:00
Коронавирус Covid-19

«Это большая трагедия для нас»: от коронавируса в Новосибирске умерла диспетчер «Скорой помощи»

Ей было 38 лет
Надежда РЫЖКИНА
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В Новосибирске от коронавируса умерла диспетчер "Скорой помощи".В Новосибирске от коронавируса умерла диспетчер "Скорой помощи".Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В субботу, 23 мая, стало известно, что от коронавируса в Новосибирске умерла 38-летняя диспетчер «Скорой помощи».

Тем не менее, руководитель умершей женщины не захотела подтверждать информацию.

— Только через минздрав, по телефону мы информацию не даем. Я не имею понятия, с кем я разговариваю. Знаете, сколько пранкеров развелось? — ответила корреспонденту КП-Новосибирск главный врач скорой помощи Ирина Большакова.

В минздраве КП-Новосибирск также отказались дать комментарий по телефону.

— Вам нужно обращаться в пресс-службу правительства области, — ответила КП-Новосибирск пресс-секретарь регионального минздрава Светлана Шуваева.

Однако в правительстве региона не ответили на звонок.

Информацию о смерти женщины от коронавируса подтвердил КП- Новосибирск председатель профсоюза «Действие» новосибирской станции скорой медицинской помощи Сергей Комлев.

— Да, действительно так, есть у нас такое горе. Умерла наша коллега от коронавируса. Дату я не помню, очень плохо ориентируюсь в числах. Для нас это очень большая трагедия, поэтому не хочу больше никак комментировать, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Сергей Комлев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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