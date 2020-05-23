Рентгенолога, умершую от пневмонии в Новосибирске, включили в список памяти погибших врачей
Врача-рентгенолога из Новосибирска, которая погибла от тяжелой пневмонии, включили в федеральный «Список памяти». Это проект, в котором опубликованы имена всех врачей, медсестер и других медработников, погибших во время пандемии коронавируса со всех регионов страны.
Сейчас в списке 256 человек. Среди них — имя 68-летней Нели Щегловой.
На сайте проекта объяснили, что в список попали врачи, которые умерли от причин, так или иначе связанных с COVID-19, даже если диагноз не подтвердился анализами или врач умер от осложнений в виде других заболеваний.
— К нам обращаются с вопросом о том, почему тот или иной человек включен в список, хотя он заразился не на работе или болел другим тяжелым заболеванием. Задача списка — сохранить память о погибших коллегах, а не вести правильную статистику. Судить, кто до заражения был так болен, что не достоин включения в список, мы не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу, тоже не будем, — рассказали авторы проекта.
Сейчас в списке 256 человек. Фото: oblmed.nsk.ru
Напомним, Неля Щеглова скончалась 11 мая. Она проработала рентгенологом в Областной клинической больнице 44 года. Врач умерла от тяжелой пневмонии в госпитале для больных коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU